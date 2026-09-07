La misión BepiColombo podría ayudar a resolver el misterio del origen de la Luna.

El enigma astronómico sería revelado gracias a que BepiColmbo, proyecto de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, se aproxima a Mercurio después de 8 años de viaje.

BepiColombo fue lanzada desde el Puerto Espacial Europeo, cerca de Kourou, en la Guayana Francesa, en octubre 2018.

Su misión es indagar sobre la formación y evolución de Mercurio, aunque su exploración también ayudaría a conocer sobre nuestro satélite.

Por esta razón la misión BepiColombo podría ayudar a resolver el misterio del origen de la Luna

Gracias a la misión BepiColombo, Mercurio podrá ser examinado a detalle, lo que permitirá indagar sobre el origen de la Luna, uno de los misterios que siguen estudiando los astrónomos.

Mercurio (Unsplash)

Mercurio tiene un núcleo de hierro que representa un 65% de su masa, mientras que la Tierra cuenta con un 32%.

Dicha diferencia ha permitido que los especialistas sugieran que Mercurio se quedó sin sus capas externas tras una gran colisión hace 4,500 millones de años, por lo que queda resolver en dónde quedó ese material que perdió.

Para algunos, ese material es el que habría ayudado con el origen de la Luna .

La teoría más conocida sobre la Luna señala que nació tras el choque de un cuerpo celeste llamado Theia con la Tierra, generando que una masa de roca fuera expulsada.

No obstante, eso podría cambiar con la misión BepiColombo que estudiará la composición de Mercurio.

Las indagaciones permitirían que tuviera mayor relevancia la teoría de que Mercurio se formó lejos del Sol y que posteriormente, tras una colisión y algunos movimientos, acabó en su órbita actual.

La pérdida de material externo de Mercurio se habría dispersado en el Universo, mezclándose con otros cuerpos —como Theia— que formaron la Luna, incluso Venus y hasta la Tierra.

Luna ( Alexander Andrews / Unsplash )

Misión BepiColombo entrará en órbita con Mercurio el 21 de noviembre de 2026

El programa espacial BepiColombo, nombrado así por el ingeniero y matemático italiano Giuseppe “Bepi” Colombo, se encuentra en la fase final de su viaje a Mercurio.

Fue el pasado 3 de septiembre cuando logró separarse del Mercury Transfer Module (MTM), un módulo que le dio energía y propulsión en su travesía.

Lo que sigue para BepiColombo es hacer una inserción orbital el 21 de noviembre de 2026 para entrar en la gravedad de Mercurio.

El orbitador planetario de Mercurio (MPO) de la ESA y el orbitador magnetosférico de Mercurio (MIO) de la JAXA se separarán entre el 9 y 10 de diciembre.

En el caso del MPO, este se colocará en posición el 16 de diciembre de 2026 y el MIO hasta el 10 de marzo de 2027.

Mientras que las operaciones científicas de los orbitadores iniciarán en abril de 2027.