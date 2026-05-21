Este jueves 21 de mayo, Space X, de Elon Musk, probará una nueva versión de Starship en un ensayo con miras a la Luna.

El despegue que marca el debut de la Starship V3 está programado para ocurrir desde Starbase, Texas, a las 4:30 de la tarde (hora del centro de México).

Así será el vuelo de prueba que hará SpaceX de su nueva versión del Starship

La prueba del cohete Starship será el vuelo número 12 y el primero en siete meses que realiza SpaceX.

El nuevo diseño del Starship V3 cuenta con una altura aproximada de 124 metros más que su versión anterior.

De acuerdo con SpaceX, el lanzamiento tendrá una ventana aproximada de 90 minutos con una trayectoria suborbital y un amerizaje en el Océano Índico.

SpaceX probará nueva versión de Starship en ensayo con miras a la Luna (Especial)

En su etapa superior, el renovado Starship desplegará una carga útil de 20 satélites ficticios y dos satélites Starlink equipados con cámaras que analizarán el escudo térmico del cohete.

La compañía de Elon Musk informó que no buscará recuperar el propulsor del cohete como en anteriores misiones, y dejará que la primera etapa caiga en el Golfo de México.

El lanzamiento del Starship V3 se da un día después de que SpaceX presentara ante reguladores financieros su solicitud para cotizar en la bolsa de Estados Unidos, con lo queo se espera que se transforme en una oferta pública inicial récord.

La prueba de SpaceX también es clave porque dejará en evidencia los avances del cohete para los planes de la NASA en futuras misiones a la Luna.

Space X cuenta con un contrato con la NAS para producir una versión de Starship que funcione como sistema de alunizaje .

La empresa de Elon Musk tiene cierta presión por la competencia que hay para llegar a la Luna por parte de China en 2030.

En ese contexto, la administración de Donal Trump se encuentra inquieta por la posibilidad de que Estados Unidos no gane la carrera espacial.

SpaceX probará nueva versión de Starship en ensayo con miras a la Luna (Especial)

Pese a que las pruebas recientes de SpaceX han sido exitosas, hay incertidumbre por lo que pueda ocurrir.

Expertos señalan que si el lanzamiento se da sin contratiempos, se allanará el camino para más contratos lunares e infraestructura espacial.