El ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun, visitó el Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde conoció los desarrollos de la Misión Colmena-2.

Durante el encuentro, el responsable de la misión lunar, Gustavo Medina Tanco, presentó los avances realizados por estudiantes universitarios, entre ellos nanosatélites, los micro robots que participaron en Colmena-1 en 2024 y la nueva generación de rovers que se encuentra en desarrollo.

China conoce la misión lunar mexicana Colmena-2. (cortesía )

Los vehículos de Colmena-2 están previstos para 2028 y tienen como objetivo realizar labores de prospección y estudiar recursos minerales en la superficie lunar.

La conversación también abordó el desarrollo de sistemas espaciales cada vez más complejos, capaces de desplazarse, comunicarse y trabajar de manera coordinada bajo condiciones extremas.

El ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun manifestó su disposición para apoyar la continuidad de la misión y el desarrollo de sus próximos rovers, además de mantener abierto el diálogo para futuras vías de colaboración científica entre México y China.

El espacio no tiene fronteras, por lo que la ciencia tampoco debe tenerlas. Gustavo Medina Tanco, responsable de la Misión Colmena-2

China conoce la misión lunar mexicana Colmena-2. (cortesía )

México y China exploran nuevas vías de colaboración científica

La visita también permitió destacar las relaciones que el responsable de la misión lunar, Gustavo Medina Tanco, mantiene con diversos institutos del sector espacial chino y de la Academia de Ciencias de China (CAS).

Para el responsable de Colmena-2, una posible colaboración internacional reafirma la capacidad de México para formar talento, generar conocimiento y desarrollar capacidades propias para participar en la exploración espacial.

En el encuentro participó el director general de Obsidiana, Ciencia y Cultura por México, Lamán Carranza, quien ha acompañado al responsable de la misión lunar, Gustavo Medina Tanco en la divulgación y proyección pública de Colmena, particularmente para acercar la ciencia a nuevas generaciones.

Es una gran inspiración para todos los jóvenes que tienen sueños y deseos de mejorar a su país. El reto es demostrar que podemos llegar más lejos de lo que imaginamos. Lamán Carranza, director general de Obsidiana, Ciencia y Cultura por México

China conoce la misión lunar mexicana Colmena-2. (cortesía )

Como parte de este trabajo de divulgación surgió el Museo Itinerante de la Misión COLMENA, creado para acercar los nanosatélites, rovers y la historia del proyecto a niñas, niños y jóvenes.

China conoce la misión lunar mexicana Colmena-2. (cortesía )

Un rover de Colmena-2 sobre obsidiana mexicana

Al finalizar la visita, el responsable de la misión lunar, Gustavo Medina Tanco, entregó al ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun, una réplica de uno de los rovers sobre una pieza de obsidiana dorada originaria de Hidalgo. El objeto buscó reunir en una misma pieza elementos de la historia de México y de la cultura milenaria de China.

El encuentro entre representantes de ambos países puso sobre la mesa nuevas posibilidades de cooperación científica alrededor de una misión desarrollada por estudiantes e investigadores de la UNAM, que busca ampliar la participación mexicana en la exploración de la Luna.