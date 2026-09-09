México registró 18 sismos durante la madrugada del 8 de septiembre, en distintas regiones del país, informó SkyAlert mediante un reporte difundido en redes sociales.

La plataforma recordó que México se encuentra sobre 5 placas tectónicas y que Oaxaca concentra alrededor del 20% de los movimientos telúricos registrados a nivel nacional.

Aunque septiembre suele asociarse con terremotos en México, SkyAlert señaló que la ciencia no ha encontrado evidencia de que durante este mes ocurra mayor actividad sísmica.

México registra 18 sismos (SkyAlert)

México mantuvo actividad sísmica constante durante agosto

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó 3 mil 752 sismos durante agosto de 2026, con magnitudes comprendidas entre 1.1 y 5.8.

El movimiento de mayor magnitud ocurrió el 17 de agosto, a las 23:02 horas, en el océano Pacífico, a 156 kilómetros de Ciudad Hidalgo.

Un segundo sismo, de magnitud 5.2, fue registrado el 16 de agosto a las 09:52 horas, a 146 kilómetros de Ciudad Hidalgo.

Sismo magnitud 5.4 en Oaxaca (Sismológico Nacional)

El SSN explicó que ambos movimientos fueron réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio en esa región.

Hasta el 31 de agosto se habían contabilizado 2 mil 191 réplicas relacionadas con aquel terremoto, de acuerdo con el reporte mensual de sismicidad.

Otro temblor relevante ocurrió el 2 de agosto en el Golfo de California, con magnitud 5.1 y epicentro al norte de Loreto.

El evento se localizó a 102 kilómetros de Loreto, Baja California Sur, en una zona donde interactúan las placas del Pacífico y Norteamérica.

El SSN recordó que los sismos no pueden predecirse, debido a que se originan por procesos que ocurren en las profundidades de la corteza terrestre.