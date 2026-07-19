Te compartimos los memes del Francia vs Inglaterra que dejó el partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

Este sábado 18 de julio en el Estadio Miami se disputó la llamada “final de bronce” con un encuentro que dejó una lluvia de goles, emociones y memes en redes.

Francia vs Inglaterra pic.twitter.com/H5RVXodTpX — Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) July 18, 2026

Los memes del Francia vs Inglaterra por el partido del tercer lugar

En redes como X (antes Twitter), han comenzado a circular memes del Francia vs Inglaterra.

El partido por el tercer lugar inició con una Francia sin mucho entusiasmo luego de quedarse a un paso de la final del Mundial 2026 y los memes no los perdonaron, ya que Inglaterra les anotó cuatro goles.

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

No obstante, para el segundo tiempo Francia decidió jugar mejor al futbol y comenzó meter goles.

Lo que resultó en un partido que terminó con una lluvia de goles y un marcador de 4-6 en favor de la Selección de los Tres Leones.

Por ello, los memes quedaron sorprendidos por las emociones que se presentaron en la parte complementaria en un partido que parecía no ofrecería nada.

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Los memes del Francia vs Inglaterra también recordaron la rivalidad histórica de ambas naciones europeas.

Memes del Francia vs Inglaterra (Especial)

Incluso la Liga MX salió salpicada, ya que para los fanáticos del futbol después del Francia contra Inglaterra se jugaba un Pumas vs Pachuca.