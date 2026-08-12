Mark Zuckerberg y Merab Dvalishvili sorprendieron a todo el mundo teniendo una pelea amistosa de MMA, pero bastante lejos de un octágono o ring profesional.

Resulta que Mark Zuckerberg y Merab Dvalishvili se enfrentaron en medio de un lago en Estados Unidos, lo cual le dio una temática diferente a la pelea.

Mark Zuckerberg y Merab Dvalishvili tuvieron un par de rounds en una plataforma flotante

A través de sus redes sociales, Mark Zuckerberg publicó un video donde tiene un par de rounds en contra de Merab Dvalishvili, peleador de la UFC, en una plataforma flotante en medio de un lago.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, la pelea entre Mark Zuckerberg y Merab Dvalishvili es bastante entretenida, pues el CEO de Meta tiene conocimientos de MMA.

Por lo que no se ve mal en contra del peleador profesional; aunque también se nota que este último no va a tope, siendo más algo de exhibición que en serio.

Esto lo podemos notar con algunas cosas atípicas en los combates tradicionales de MMA, como el hecho que se arrojan un par de veces de la plataforma.

Además de que la esposa de Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, pasa al lado de ellos en un kayak, burlándose un poco del empresario, pues Merab Dvalishvili lo obligó a quitarse la camisa.

Mark Zuckerberg ha entrenado MMA con Merab Dvalishvili

Mark Zuckerberg tiene conocimientos de MMA, pues desde hace varios años ha entrenado con peleadores como Merab Dvalishvili.

No solo eso, Mark Zuckerberg incluso ha ganado torneos de jiu-jitsu, lo cual le ha valido el respeto de Merab Dvalishvili y demás profesionales de las MMA.

Lo curioso es que gran parte de este entrenamiento empezó luego de un reto de Elon Musk para tener una pelea en el Coliseo de Roma.

Sin embargo el encuentro nunca sucedió, pues de acuerdo con el CEO de Meta, Elon Musk en realidad no hablaba en serio, así que decidió cancelar el encuentro.