Street Fighter 6: Year 4 es el inicio de una nueva oleada de contenido para el popular juego de peleas, la cual incluye la llegada de una nueva peleadora, así como una actualización mayor en el gameplay.

Si estas pensando en ver lo que ofrece Street Fighter 6: Year 4, aquí te daremos todas nuestras impresiones de este inicio de un nuevo año para el juego.

En esta ocasión te damos 3 puntos a tomar en cuenta de esta actualización:

Yasmine es un buen personaje en el inicio de Street Fighter 6: Year 4 Los ajustes eran necesarios en Street Fighter 6: Year 4 Street Fighter 6: Year 4 llega con una colaboración muy interesante

Yasmine es un buen personaje en el inicio de Street Fighter 6: Year 4

Para este nuevo año, Capcom no se va a ir a lo fácil y nos traerá peleadores inéditos al juego, es por ello que Yasmine es un buen personaje en el inicio de Street Fighter 6: Year 4.

Yasmine se destaca como un personaje sumamente ágil y agresivo; aunque ya tenemos de esos en el juego, como Mai y Kimberly, su gameplay implica el uso de armas a corta distancia.

Su estilo de pelea gira en torno al uso de un cuchillo Karambit y la ejecución de cortes precisos a gran velocidad. Además, sobresale por sus ataques sorpresa tanto terrestres como aéreos, facilitando el combate a corta distancia.

Street Fighter 6: Year 4 (Capcom)

Al encadenar exitosamente sus movimientos, entra en un estado potenciado conocido como “Bayani Mode”, el cual te da una ventaja ofensiva que puede cambiar el destino de una pelea.

Siendo así una peleadora perfecta para aquellos cuya estrategia se basa en hacer de la ofensiva su mejor defensa.

Los ajustes eran necesarios en Street Fighter 6: Year 4

Más allá de la llegada de Yasmine, los ajustes eran necesarios en Street Fighter 6: Year 4, por lo que se mejoró el equilibrio general en todos los personajes del juego.

Estos cambios buscan revitalizar el aspecto competitivo para todos los luchadores en este cuarto año, además de cambiar un poco el “meta”, para que la puerta de entrada al título no sea tan angosta para nuevos jugadores.

Al mismo tiempo, se ha dado inicio a una nueva temporada con recompensas de colores exclusivos en el modo clasificatorio (Master ACT).

Street Fighter 6: Year 4 (Capcom)

Por otro lado, para los entusiastas de los avatares, se han habilitado los nuevos cursos “Battles of Youth” y “The New Generations” dentro de Arcade.

Complementados con la adición de un medidor de fotogramas (Frame Meter) en el menú de entrenamiento, con lo cual puedes seguir mejorando en tu estilo de juego y estrategia general.

Street Fighter 6: Year 4 llega con una colaboración muy interesante

Capcom aprovecha todo el potencial de este lanzamiento, pues Street Fighter 6: Year 4 llega con una colaboración muy interesante con Onimusha, gracias al próximo lanzamiento de la siguiente entrega de este juego.

Bajo el título “The Way of the Oni × The Way of the Fist”, los jugadores que inicien sesión obtendrán recompensas temáticas como los colores especiales “Oni EX”, equipamiento para el avatar y títulos exclusivos.

Junto con esto, el Battle Hub se decora con temática de Onimusha; además, se habilitará la votación “Phantom Election” centrada en los Genma. Dando la sensación de relevancia que merece este futuro estreno.

No solo eso, Capcom también ha prometido colaboraciones y eventos relevantes dentro del juego, lo cual aumenta el tiempo de vida de la obra, sobre todo para los jugadores online.

Street Fighter 6: Year 4 (Capcom)

¿Vale la pena Street Fighter 6: Year 4?

La llegada de Yasmine demuestra que Street Fighter 6: Year 4 se mantiene en excelente forma. Siendo la primera de un año que incluirá a Arjun, Bosch y la esperada Tifa de Final Fantasy VII.

A esto sumamos que Street Fighter 6: Year 4, trae consigo una buena cantidad de ajustes de gameplay, contenido dentro del juego en todos los modos, y colaboraciones interesantes con otras obras del estudio.

Lo que nos da un equilibrio entre novedades competitivas y eventos especiales, siendo una invitación tanto para veteranos como para nuevos jugadores.

Capcom deja claro su compromiso con expandir y diversificar su universo, entregando año con año una serie de contenidos que hacen que los jugadores sigan activos en el juego.