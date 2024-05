Peso Pluma ha sorprendido a las redes con un nuevo look que ya hasta inspiró los mejores memes en redes sociales.

Y es que en redes sociales comenzó a circular una foto de Peso Pluma -24 años de edad- en donde luce un nuevo corte de cabello.

En dicha foto, Peso Pluma se olvida del mullet clásico que lo caracterizaba y lo cambia por un casquete corto, lo cual ha provocado miles de reacciones y por supuesto, de memes.

Los memes hasta ven guapo a Peso Pluma por su nuevo corte de cabello

En las últimas horas Peso Pluma se ha hecho tendencia en las redes sociales, ¿la razón? El cantante se habría hecho un nuevo corte de cabello que emocionó a todos.

Y es que después de que Peso Pluma acostumbrara a todos a su clásico corte mullet, aparentemente decidió dejarlo atrás.

Pues en una foto posa con un nuevo corte de cabello, el cual es un casquete corto que define sus facciones, lo cual provocó reacciones con memes en redes.

Tanto que incluso los memes comparan a Peso Pluma con Jacob Elordi -26 años de edad-, asegurando que su nuevo corte lo hacía ver más guapo.

Otros memes pedían perdón a Nicki Nicole -23 años de edad-, quien fuera ex novia de Peso Pluma, por no haber visto el “potencial” del cantante mexicano.

Y es que los memes han asegurado que Peso Pluma se ve mucho mejor con ese corte de cabello luciendo bastante atractivo incluso para quienes no lo consideraban así.

Los memes de Peso Pluma por su nuevo corte de cabello (Especial)

La foto viral de Peso Pluma sería hecha por inteligencia artificial, pero el corte de cabello sí sería real

Aunque la foto de Peso Pluma con su nuevo corte de cabello enloqueció a las redes, creando memes en su honor, hay quien duda que sea real.

Incluso han asegurado que la foto de Peso Pluma con su nuevo corte de cabello, no sería más que un producto de la inteligencia artificial que se hizo viral.

Aunque no se ha revelado si es que la foto de Peso Pluma es o no hecha con inteligencia artificial, los memes no pueden negar que el cantante se ve mejor con ese corte de cabello.

Sin embargo, hay quienes piensan que Peso Pluma sí se cortó el cabello pues en sus historias de Instagram en donde invitaba a sus fans a guardar su nueva canción, se le puede ver con el cabello más corto.

Sea como fuere, la foto que está circulando en redes con el supuesto nuevo corte de Peso Pluma, ha hecho que los memes y los usuarios lancen piropos al jalisciense.

Los memes de Peso Pluma por su nuevo corte de cabello (Especial)

