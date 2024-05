Hoy no es un buen día para Anitta, la actual conquista de Peso Pluma, quien emocionada compartió un adelanto de su nuevo sencillo sin imaginar que esto sería el inicio de un escándalo.

A través del video musical de su nueva canción titulada “Aceita”, Anitta revela practicar la santería, lo que no es bien visto por algunos de sus fans y los de Peso Pluma.

En redes sociales están destrozando a la cantante brasileña Anitta -de 31 años de edad- quien a poco de su revelación, ha perdido seguidores.

A través de Instagram, Anitta publicó una serie de imágenes que confundieron a sus seguidores, sobre todo a los de Peso Pluma, de 24 años de edad.

La primera imagen muestra a un hombre desnudo siendo bañado por una mujer que viste de blanco.

Posteriormente, en una segunda toma, aparece Anitta, la supuesta novia de Peso Pluma; quien también viste de blanco y posa junto a un hombre santero.

Las dudas se despejan con el texto que acompaña la sesión fotográfica.

La propia explica que se trata de un texto de Unidos da Tijuca para el Carnaval 2025 , mismo que será dedicado a los Orisha, deidades de la religión Yoruba de África occidental.

Posteriormente, una publicación más de la famosa desata el enojo total de algunos de sus seguidores. Ella comparte el video musical de su canción “Aceita”.

Grabación que muestra algunos ritos que se practican en la santería.

A poco de haber lanzado el adelanto del material audiovisual de la canción “Aceita”, Anitta perdió 200 mil seguidores en menos de 2 horas.

Al respecto, Anitta lamentó que su obra de arte causara la molestia de gente que no soporta que exista gente que piense diferente.

Así como llamó ignorantes a aquellas personas que la atacan por su religión, la cual no ha ocultado en ningún momento:

“He hablado de mi religión incontables veces, pero parece que dejar una obra de arte para siempre en mi catálogo fue demasiado para aquellos que no ACEPTAN que la otra persona piense diferente.

Creo que las religiones son ríos que fluyen en el mismo lugar: Dios, la inteligencia suprema. No creo en el cielo y el infierno, no creo en el diablo... Creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y el diablo en nosotros. Cuando recibo mensajes de repudio e intolerancia religiosa, no siento que la energía divina se derrama hacia mí, siento la energía opuesta. Tengo fe, no tengo miedo”

Anitta