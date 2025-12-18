El cometa 3I/ATLAS estará cerca de la Tierra el 19 de diciembre y será la última vez; este fenómeno permitirá determinar el tamaño de este objeto interestelar.

Este astro ha dado mucho de qué hablar desde octubre de 2025, cuando estuvo cerca del Sol.

El cometa 3I/ATLAS estará cerca de la Tierra el 19 de diciembre

La NASA ha definido el cometa 3I/ATLAS como un astro formado de hielo, polvo y material rocoso que se desplaza alrededor del Sol.

Este 19 de diciembre el cometa 3I/ATLAS estará cerca de la Tierra y permitirá resolver el misterio sobre su verdadero tamaño.

Cometa 3I/ATLAS (ESA)

Especialista en la materia buscarán determinar el diámetro de cometa 3I/ATLAS, el cual es complicado definir debido a su gruesa coma que envuelve su núcleo.

El cometa 3I/ATLAS es visible desde la Tierra con telescopios y binoculares antes del amanecer; también se puede a través de sitios como The Sky Live.

Este cometa tiene la particularidad por su forma y rapidez. Debido a estar características la comunidad científica monitorea a detalle el tránsito por el sistema solar.

Cometa 3I/ATLAS (X/@NASA_es)

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS? Esta será la hora para observar al cometa

El cometa 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra el viernes 19 de diciembre y se podrá ver en México durante la madrugada a las 4:00 y 5:00 de la mañana.

A esa hora el cometa alcanzará su máxima aproximación a la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros.

El cometa 3I/ATLAS no será visible sin ayuda de un telescopio mayor a 20 centímetros de diámetro y permanecerá visible hasta la primavera boreal de 2026.

También se podrá explorar el cometa 3I/ATLAS a través de sitios como Eyes on the Solar System de la NASA, una simulación que muestra la ubicación del cometa.

Otro sitio en el que se podrá observar el cometa 3I/ATLAS será The Sky Live.