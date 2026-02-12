Luego de todo el revuelo que causó en su momento, la NASA habría revelado el destino final del cometa 3I/ATLAS, esto gracias al rastro de agua que dejó.

Como no podía ser de otra manera, incluso ya en su alejamiento de la Tierra, el cometa 3I/ATLAS no ha dejado de sorprender a propios y extraños.

Cometa 3I/ATLAS dejó un rastro de agua luego de exponerse al Sol

Como muchos recordarán, el cometa 3I/ATLAS tuvo una interacción curiosa con el Sol, liberando una gran cantidad de material que ahora sabemos que era agua.

Cometa 3I/ATLAS (NASA/SPHEREx)

Gracias la NASA y el observatorio espacial SPHEREx, se dieron a conocer fotos del cometa 3I/ATLAS donde se ven los cambios que sufrió tras su paso cerca de la estrella.

En las fotos se puede ver el cambio en el astro, que pasó de dejar una estela polvo, a una compuesta de dióxido de carbono y agua.

La primera imagen es de agosto de 2025, mientras que la segunda de diciembre del mismo año, cuando el cometa ya había pasado por el Sol y estaba cerca de la Tierra.

Con esto se demuestra que el cometa reaccionó de forma intensa con la radiación solar, que provocó que el hielo se derritiera de forma acelerada.

Lo interesante del caso es que, a diferencia de otros cometas, 3I/ATLAS solo tenía el 4% de agua en su masa total; aún así logró levantar una gran estela de vapor.

¿Cuál es el destino final del cometa 3I/ATLAS?

Contrario a lo que muchos teorizaban, el cometa 3I/ATLAS no era una nave espacial ni nada por el estilo, por lo que no se detuvo en la Tierra o fue destruido por el Sol.

Como todo cometa, 3I/ATLAS simplemente ha seguido su camino luego de hacer su recorrido por el Sistema Solar interior.

La NASA señala que en próximas semanas se estará acercando a Júpiter, siguiendo su camino fuera de esta parta de la galaxia.

Así en cuestión de unos meses, desaparecerá de los radares espaciales para seguir su camino en otra región del espacio exterior.