Un video viral muestra que la gentrificación ya llegó hasta los chiles rellenos y es una pena, según la opinión de algunos internautas que defienden los platillos tradicionales.

Sin embargo, otros celebran la búsqueda de nuevos sabores, en este caso a través de los chiles rellenos, por ser el orígen de los grandes platillos.

¿De qué lado estás, del de los puristas de los chiles rellenos o del de los innovadores culinarios? Aquí te presentamos el polémico platillo para te formes tu propia opinión.

¿Cómo se prepara el chile relleno gentrificado? Video muestra el paso a paso

El video de los chiles rellenos gentrificados fue compartido en Twitter por la usuaria Viviana Hinojosa (@Vivianolala).

En la grabación se observa a un hombre en un puesto de comida dentro de un parque de Disney, aparentemente e Estados Unidos.

El video muestra cómo se preparan los chiles rellenos gentrificados paso a paso:

Un chile poblano crudo se rellena con queso y tocino Se coloca un palillo de brocheta desde el pedúnculo del chile hasta la punta para cerrarlo Se sumerge el chile poblano en una mezcla de ingredientes desconocidos para cubrirlo todo Se espolvorea el chile poblano con un polvo que le agrega una consistencia crujiente El chile sumerge en aceite hirviendo hasta que la cobertura adquiere un tono dorado

Quédense con sus chiles en nogada, yo quiero probar esta gringada cronchy pic.twitter.com/F4YP4jcIGD — 🇺🇦Viviana Hinojosa 💭 (@Vivianolala) July 25, 2023

El hombre que aparece en el video del chile relleno gentrificado señala que tiene un ligero picor que combina muy bien con el relleno de queso y tocino.

Pero lo que más destaca es que el chile relleno gentrificado es muy crujiente y absolutamente delicioso. ¿Se te antoja?

El chile gentrificado divide opiniones en redes sociales

Las reacciones al video del chile gentrificado no se hicieron esperar. La usuaria que compartió la grabación expresó que prefiere esa “gringada” a los chiles en nogada:

“Quédense con sus chiles en nogada, yo quiero probar esta gringada cronchy”.

Su comentario despertó los puristas de la comida mexicana, quienes lamentaron que se “deformen” estos platillos:

“Pues mira, mi abuelita me decía que si no le quitas el pellejito a los chiles poblanos te empachas y a mi me choca que los gringos tienen la manía de deformar nuestra comida y hacer porquerías horrendas”.

Sin embargo, lo que más quejas causó fue la técnica de preparación del chile relleno gentrificado porque no le quitaron la piel:

“Pues miren, de entrada no quitar la piel se traduce en una gastritis chula, si el chile queda “crunchy” pero no es un Jalapeño y será agrio al paladar porque no se cocina. No sé, no me emociona nada”.

“Esperemos que los limpien cómo debe ser y que los «desvenen» también, si no, va a haber mucho ciudadano estadounidense con colitis y diarrea”.

Ante ello, la internauta que compartió el video hizo una interesante observación:

“¿Y ya viste lo que le hacemos nosotros al sushi ? Cada quien adapta la comida a sus gustos y está bien. La historia del mundo es la historia de los intercambios”.