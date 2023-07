Barbie no tiene escena post créditos; pero eso no impidió que en TikTok se hiciera viral un momento bastante tenso tras el final de la película.

Esto sucedió en Brasil, donde dos personas protagonizaron una pelea tras el final de Barbie, exactamente en el punto donde iría una escena post créditos.

Como se puede ver en el video de TikTok, las implicadas están discutiendo al principio; pero uno de los comentarios molesta a una de ellas, empujando a la otra.

Esta última cae al piso; pero rápidamente se levanta para responder la agresión. Las cosas no pasan a mayores ya que asistentes y encargadas del cine las separan y calman la situación.

Pelea en Barbie (Tomada de Video)

¿Por qué hubo una pelea en la “escena post créditos” de Barbie? TikTok lo explica

Esta pelea en la “escena post créditos” de Barbie tiene una explicación, de acuerdo al mismo video de TikTok.

Según la descripción en el video de TikTok, la pelea en la “escena post créditos” de Barbie se dio debido a la queja de la joven que fue empujada por la actitud de la nieta de la otra mujer.

Ella le comentó a la otra persona que su nieta había sido muy grosera, pues se la pasó hablando muy fuerte y no dejaba disfrutar la película.

Esto no le gustó a la señora, quien defendió a su nieta atacando a la joven. No se menciona la edad de la niña; pero todo indica que no tendría más de 10 años.

El TikTok de la “escena post créditos” es un ejemplo de por qué Barbie no es para niñas pequeñas

Barbie es excelente en su estética, puesta en escena y mensaje; sin embargo, eso no quita que no es una película para niñas pequeñas y el TikTok de la “escena post créditos” es una muestra.

La película de Barbie maneja una sátira y tratamiento que puede llegar a aburrir a las niñas pequeñas, que están acostumbradas a estímulos continuos gracias a internet y otras películas.

El caso del TikTok de la “escena post créditos” no es aislado, si bien no ha habido más peleas; muchas personas han reportado a niñas y niños aburridos y confundidos durante el filme.

Padres y madres de familia incluso han atacado la película, señalando que es una irresponsabilidad lanzar una película de Barbie (una muñeca), con un tono adulto y no familiar.

Barbie (Warner Bros. Discovery)

Con información de TikTok.