El éxito de Barbie podría ser el claro ejemplo de que esta podría tener una secuela, por lo que su directora Greta Gerwig aclara si la amada película la llevará a hacer Barbie 2.

Con tan solo un fin de semana desde su estreno, Barbie se ha catapultado con todo rompiendo récord en taquilla.

Basta decir que Barbie tuvo un debut taquillero de 162 millones de dólares lo que quiere decir más de 2 mil millones de pesos, siendo así el estreno más grande de este 2023.

Con ello y con un final que apunta a una nueva vida para Barbie, la pregunta es si habrá ¿Barbie 2?

Una de las incógnitas que hacen ruido en el entorno de Barbie. La Película es si en un futuro tendremos una secuela con Barbie 2.

A esto su directora Greta Gerwig -de 39 años de edad- ya sabe perfecto lo que el futuro depara para Barbie y sí habrá secuela o no.

Luego de que en entrevista con el The New York Time, Greta Gerwig aclara si la amada película de Barbie tendrá secuela y propia ser el comienzo de una gran franquicia.

A lo que Greta Gerwig dijo firmemente que “por el momento es todo lo que tiene”, acerca de Barbie.

Ya que la directora Greta Gerwig explicó que tras terminar Barbie no hay ninguna nueva idea que ronde su cabeza como para decir que Barbie 2 sucederá.

Pues para Greta Gerwig esto es lo que pasa en cada final de todas las películas que ha realizado, simplemente no ha nada más.

Por los que Greta Gerwig puntualizó que hacer Barbie implicó hacer todo lo que soñó para esta película de la famosa muñeca de Mattel.

“En este momento, es todo lo que tengo. Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre he querido hacer, lo hice. No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy totalmente en cero”.

Greta Gerwig