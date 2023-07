Si antes de hacer esta reseña y crítica nos hubieran dicho que una película de Barbie tenía la responsabilidad de salvar a uno de los estudios más grandes, así como la taquilla anual, no lo hubiéramos creído.

Pero así es, más allá de la expectativa que genera por sí sola, Barbie tiene la gran misión de ser el fenómeno de verano de 2023; si la muñeca de Mattel falla, indicará el colapso inminente del cine como lo conocemos.

Afortunadamente el proyecto de Mattel y Warner Bros. Discovery tiene todas las cartas para ser la gran película que todo el mundo esperaba.

Ya la pudimos ver y es por eso que te traemos nuestra reseña y crítica de 5 razones de por qué Barbie podrá salvar la taquilla del verano 2023.

Las 5 razones son:

La historia de Barbie Margot Robbie como Barbie Ryan Gosling como Ken en Barbie La manufactura de Barbie El humor de Barbie

Bárbara Hadler en Barbie (Warner Bros. Discovery)

La historia de Barbie

La historia de Barbie es lo primero que debemos de hablar en esta reseña y crítica, pues como ya nos esperábamos, se trata de una especie de sátira alrededor de todo lo que representa la muñeca.

Barbie vive en su mundo rosa donde todo es perfecto, hasta que un día se comienza a cuestionar sobre su propia existencia, si no hay algo más que la eterna perfección, sintiendo tristeza y ansiedad.

Es así como se embarca en un viaje de autodescubrimiento al mundo real, donde se da cuenta de cómo es percibida, tanto para bien como para mal.

Todo mientras está acompañada de su eterno novio Ken, quien experimenta las mismas inseguridades que ella, aunque en un sentido diferente, pues él en realidad no es nadie.

Por lo que el mundo real actúa de la misma manera en él que en Barbie, aunque con resultados opuestos, que serán el eje del resto de la trama.

Lo anterior aderezado con un poco de crítica al mercantilismo, a la sociedad de la inmediatez, y cuestionamientos sobre la autoconsciencia y la dinámicas de reconocimiento a través del otro.

Sí, hace señalamientos puntuales al machismo y la mirada masculina; pero también unos bastante sutiles a cierta interpretación del feminismo y la mirada femenina. Básicamente se burla de todo lo que significa ser humano en la actualidad.

Nuevo tráiler de muestra a Margot Robbie y a Ryan Gosling en el mundo real ( Warner Bros. Pictures)

Margot Robbie como Barbie

Claro que lo anterior no se lograría sin Margot Robbie; la actriz de 33 años nos entrega una increíble interpretación de Barbie.

La Barbie de Margot Robbie es una luz que trata de no apagarse en un entorno lleno de hostilidad, donde ella ya no es el centro del universo.

Vemos a una muñeca que pasa de la alegría infinita a la duda y el miedo; pero no por eso deja de ser valiente y decidida.

Eso no es lo único en donde destaca la actuación de Margot Robbie; la actriz realmente encarna a una muñeca viviente, la manera en que se mueve, habla y se expresa es una calca del producto de Mattel.

Hay personas que nacieron para hacer un papel, no podemos imaginarnos a nadie más que Margot Robbie como Barbie, ni siquiera Gal Gadot -38 años- o Amy Schumer -42 años- la podrían igualar.

El único problema es que fuera de la “Barbie Rara”, Margot Robbie se roba el foco de atención del resto de “Barbies” y personajes femeninos, los cuales a veces son meros agregados de su personaje.

Barbie (Warner Bros. Discovery)

Ryan Gosling como Ken en Barbie

No hay Barbie sin Ken, y en este caso el Ken de Ryan Gosling de 42 años, es de lo mejor que tiene la película.

Pues como el mismo actor había mencionado antes, en Barbie se trata de explorar lo que significa ser Ken, un ser que no tiene identidad, que no tiene una función si no es al lado de su novia.

Esto hace que pase de un alguien eternamente sonriente a un cínico y oscuro, aunque no por malicia, sino por mero desconocimiento de su propia persona.

De igual manera, Ryan Gosling toma todas las características del muñeco y las trata de plasmar en toda su actuación, eso incluye sus expresiones y detalles al moverse.

Sin embargo, sucede lo mismo que con Margot Robbie; Ryan Gosling hace tan bien su trabajo, que en más de una ocasión llega a opacar al resto del elenco masculino.

Si acaso el Allan de Michael Cera de 35 años y el Ken de Simu Liu de 34 años tendrían un rol relevante.

¿Premio Oscar para Ken? Primeras reacciones de Barbie La Película alaban actuación de Ryan Gosling (Barbie)

La manufactura de Barbie

Para que nos pudiéramos adentrar de lleno a Barbie, Greta Gerwig de 39 años, construyó un mundo de muñecas tamaño real, literalmente.

La manufactura de Barbie es algo cuidado en lo más mínimo, pues incluso se obvio el uso de CGI en favor de efectos prácticos en varias tomas, donde los elementos de computadora son sólo para “rellenar”.

Esto es vital para la narrativa, pues nos muestra la disparidad que hay entre el mundo rosa de Barbie y el mundo real, como el primero es puramente artificial y brillante, mientras el otro es gris y orgánico.

A eso hay que sumar el manejo de cámaras y el ritmo, pues aunque no lo crean la película tiene una muy buena cantidad de acción, aunque no del corte visceral que estamos acostumbrados.

La directora quería dar un mensaje puntual con la película, más allá de tratarse de una obra enclavada en una maquinaria consumista.

Barbie con Margot Robbie estrena su primer tráiler (Especial)

El humor de Barbie

El humor de Barbie es bastante peculiar, haciendo un gran uso de la Clasificación para Adolescentes y Adultos, no cortándose con las insinuaciones y bromas oscuras.

Por momentos Barbie parece sacada de uno de los mejores capítulos de South Park, sin llegar a lo escatológico de esta obra.

Esto hace que la película se bastante llevadera para todas las personas que la vayan a ver, desde fans de la muñeca, hasta aquellas que no la tienen en buena estima.

Sobre todo porque el humor diluye los temas y el simbolismo que Greta Gerwig le quiere dar a su obra, optando por dos maneras de abordarla.

Ya sea que te metas de lleno en la sátira o te quedes en la curiosa parodia de Barbie burlándose de Barbie, ambas apreciaciones serán correctas.

Barbie estrena su nuevo tráiler junto con Margot Robbie y Ryan Gosling (Warner Bros. Pictures)

¿Barbie vale la pena?

Sin lugar a dudas el Barbenheimer estará difícil, pues tanto Barbie como Oppenheimer son películas muy bien elaboradas y que tienen que verse en cine.

Hablando sólo de Barbie; esta película te puede sorprender, tanto para bien como para mal, pues no es lo que esperarías de la primera película live-action de la muñeca más famosa.

Además es cierto que fuera del dúo protagonista, el resto de personajes son apenas si anecdóticos, y tiene muchas conveniencias de guion, creando conflictos que se resuelven sin un gran desarrollo.

Sin embargo creemos que el manejo de todo el filme en general es el adecuado y dejará más que satisfecho a todo el mundo.

Ahora queda ver si Barbie salva a Warner Bros. Discovery y la taquilla mundial, o se convierte en el último clavo rosa del ataúd de los blockbusters de alto presupuesto.