Te compartimos el impresionante video viral muestra el derrumbe del puente Hongqi en el suroeste de China.

Lamentablemente, se reportó en China que un puente colapsó, pese a que tenía pocos meses de haber sido inaugurado.

El video viral que muestra el derrumbe del puente Hongqi en el suroeste de China

En redes sociales circula el video que muestra el derrumbe de una sección del puente de Hongqi en el suroeste de China. El incidente ocurrió el martes 11 de noviembre de 2025.

La grabación muestra deslizamiento de tierra provocando el colapso de la estructura, dejando mucho polvo a su paso e inhabilitando el puente.

Por fortuna, no hubo víctimas gracias a la medidas de prevención que llevaron a cabo las autoridades.

Cabe mencionar que el puente Hongqi cuenta con una longitud de 758 metros y forma parte de la Carretera Nacional 317 de la ciudad de Maerkang.

Su importancia radica en que conecta China con la región del Tíbet.

Ya desde el pasado lunes se detectó el peligro que representaba el puente Hongqi.

Durante una inspección se observó que la construcción tenía grietas en sus laderas, además de desplazamientos en el terreno de la montaña.

Por tal motivo las autoridades, en coordinación con personal de vialidad y recursos naturales, activaron un protocolo de emergencias y cerraron el puente.

Derrumbe del puente Hongqi en el suroeste de China (Captura de video)

Reapertura de la carretera es incierta tras derrumbe del puente Hongqi en China

Luego del derrumbe del puente Hongqi en el suroeste de China, las autoridades emitieron un comunicado.

En él detalla que no existe una fecha estimada para que la carretera vuelva a operar.

Por ello, se exhortó a los conductores para que sigan las rutas alternas.

La caída de un segmento del puente Hongqi ha hecho que se cuestionen los estándares que hubo en su construcción, así como los riesgos ecológicos que hay en la zona.