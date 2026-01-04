Ya llegó esa época de inicio de año donde se desata la polémica por la reventa de rosca de Reyes de Costco, principalmente por los precios exagerados a los que se vende.

En este 2026, hay gente que está revendiendo la rosca de Reyes de Costco hasta en 750 pesos e incluso más, subiendo entre 200 y 500 pesos al precio real.

Quejas por los exagerados precios de reventa de la rosca de Reyes de Costco

De acuerdo con varias publicaciones, se han encontrado en la reventa de la rosca de Reyes de Costco precios entre los 750 y los mil pesos, cuando el producto está entre los 429 y los 539 pesos en tienda.

Rosca de Reyes de Costco (Especial)

Si quieres una rosca de Reyes de Costco de 2 kilos, en tienda te sale en 429 pesos, mientras que la versión con relleno está en 539 pesos; así que le están subiendo incluso al doble en la reventa dependiendo de la versión.

Obviamente, a muchas personas les parece esto un abuso, sobre todo porque los revendedores acaparan el producto sin dejarle muchas opciones a la gente que solo quiere una o dos roscas de Reyes.

Al grado de que algunos señalan que este año mejor optarán por otras opciones en lugar de darle su dinero a los revendedores de Costco.

Clientes se burlan de que revendedores de la rosca de Reyes de Costco luego la están rematando

Algo que le parece curioso a algunos clientes de Costco, es que los revendedores de la rosca de Reyes sigan con esos precios, pues creen que poco a poco el mercado se está saturando.

Luego de que se hizo viral la reventa de la rosca de Reyes de Costco, cada vez más personas lo están haciendo, lo cual está provocando una canibalización entre ellos y que a los pocos días estén rematando su producto.

Pues es bien sabido que son pocos los revendedores que en la actualidad recuperan su inversión y generan ganancias, mientras que el resto solo tiene un mal negocio.

Aún así, cada año se ve cómo los revendedores se llevan decenas —a veces cientos— de roscas de Reyes de Costco, esperando sacarles algunos pesos extra.