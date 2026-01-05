De no creerse, una revendedora de Colima compra mil roscas de Reyes en Costco y rompe su propio récord.

Previo al Día de Reyes, Ximena Hilton sorprendió en redes por presumir todas las roscas que adquirió para su emprendimiento.

Una revendedora de Manzanillo, en Colima, compró mil roscas de Reyes de Costco.

Se trata de la influencer Ximena Figueroa, quien se autonombró “La Reina de Costco” por las compras que realiza en las famosa tienda.

Mediante sus redes, dicha creadora de contenido mostró cómo tenía resguardadas todas las roscas de Reyes que compró para reventa.

En su publicación, la influencer exhortó a sus clientes para que acudieran por sus pedidos de roscas que vende a un precio de

Roscas rellenas: 720 pesos

Rosca tradicional: 599 pesos

Incluso la creadora de contenido contó en redes que viajó de Guadalajara para comprar las roscas y después transportarlas hasta Colima.

No es la primera vez que Ximena Figueroa compra roscas de Reyes de Costco para revender, aunque este años rompió su propio récord.

En total, la influencer pagó 329 mil 145 pesos por las roscas, de acuerdo con un video que circula en redes.

La revendedora de Colima, Ximena Figueroa desató críticas al comprar mil roscas de Reyes.

Los usuarios cuestionaron que la influencer acaparara y revendiera las roscas de Reyes de Costco a un precio elevado esta temporada.

Algunos mostraron su enojo y pidieron que no le compraran roscas de Reyes para terminar con la reventa.

Otro sector de internautas mostró su apoyo a Ximena Figueroa en su emprendimiento.