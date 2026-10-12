En redes sociales circula un video de una extraña luz en el cielo que sorprende a los habitantes de Nuevo León.

Dicha luz que se puede ver se trata de una extraña línea o haz de luz roja sobre el cielo, misma que se mantiene fija entre las nubes.

Fenómeno del cual se desconoce, pues hasta ahora no hay nadie que haya salido a explicar esta extraña luz en el cielo, sin embargo, no es la primera vez que se ve.

Captan esta extraña luz, hace unos momentos en el cielo de Nuevo León… 🧐😱 … pic.twitter.com/rWq5T4pbYl — Yadith Valdez (@yadithvaldez) October 12, 2026

Extraña luz en el cielo ya había aparecido en septiembre pasado

Aunque esta extraña luz en el cielo sorprendió a los habitantes de Nuevo León, no es la primera vez que se ve, pues en la capital del Estado, Monterrey ya también se hizo presente.

Luego de que el pasado 14 de septiembre, igualmente en redes sociales internautas reportan esta extraña luz en el cielo, aunque en esa ocasión se vio de distintos colores.

Según informes, en esa ocasión, extraña luz en el cielo se vio en Santa Catarina y el sur de Monterrey como una columna vertical estática que cambió de tonos celestes a un destello verde durante aproximadamente 30 minutos.

Entre teorías, algunos apuntan que se trata de luces y lásers de eventos, mientras que otros dicen que se tratan de ‘red sprites’, destellos rojos en el cielo, que son descargas eléctricas de gran escala que ocurren en la mesosfera.