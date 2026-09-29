Te compartimos los eventos astronómicos de octubre 2026 en México.

La Luna del Cazador y lluvias estrellas podrán apreciarse durante el décimo mes del año. Aquí el calendario completo de eventos astronómicos:

Luna Cuarto Menguante: 3 de octubre

Saturno en oposición: 4 de octubre

Lluvia de estrellas Dracónidas: 9 de octubre

Luna Nueva: 10 de octubre

Mercurio en su mayor elongación: 12 de octubre

Luna Cuarto Creciente: 18 de octubre

Lluvia de estrellas Oriónidas: 21 de octubre

Luna del cazador: 25 de octubre

Eventos astronómicos de octubre 2026 en México: Luna Cuarto Menguante

El próximo sábado 3 de octubre se registrará la Luna Cuarto Menguante.

Durante esta fase lunar, nuestro satélite se ilumina exactamente el 50% de la superficie visible de la Luna.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de octubre 2026 en México: Saturno en oposición

El domingo 4 de octubre Saturno se encontrará en oposición al Sol. La mejor forma para ver el fenómeno en México será al anochecer.

A lo largo de este evento astronómico, la Tierra estará entre el Sol y Saturno, lo que hace que se trata del mejor momento del año para ver al planeta.

Saturno (Unsplash)

Eventos astronómicos de octubre 2026 en México: Lluvia de estrellas Dracónidas

Para la noche del 9 de octubre la Lluvia de estrellas Dracónidas tendrá su pico máximo en el cielo nocturno.

La tasa de observación será de entre 10 y 70 meteoros por hora.

Su radiantes proviene de la constelación de Draco; el objeto responsable del fenómeno es el cometa 21P/Giacobini-Zinner.

Lluvia de estrellas (NASA Twitter @NASA)

Eventos astronómicos de octubre 2026 en México: Luna Nueva

Los eventos astronómicos de octubre seguirán el día 10 con la Luna Nueva.

Durante el novilunio nuestro satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol por lo que su cara queda a oscuras.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de octubre 2026 en México: Mercurio en su mayor elongación

El 12 de octubre, el planeta Mercurio se encontrará en su mayor elongación.

Lo que significa que el planeta alcanzará su mayor separación del Sol en su aparición vespertina.

Mercurio (Pinterest)

Eventos astronómicos de octubre 2026 en México: Luna Cuarto Creciente

La Luna Cuarto Creciente se encuentra programada para el 18 de octubre.

Nuestro satélite se encontrará a una distancia de la Tierra de 402 mil 752 kilómetros con un tamaño angular de 29,6 minutos de arco.

Luna cuarto creciente (Michael / Unsplash )

Eventos astronómicos de octubre 2026 en México: Lluvia de estrellas Oriónidas

El máximo momento de observación de la lluvia de estrellas Oriónidas será el 21 de octubre.

La tasa máxima será de 15 meteoros por hora. Su radiante se encuentra en dirección de la constelación de Orión.

Los escombros del cometa 1P/Halley es responsable de inducir esa lluvia de meteoros.

Lluvia de estrellas ( Alexander Andrews / Unsplash)

Eventos astronómicos de octubre 2026 en México: Luna del cazador

Para el 25 de octubre a las 10:11 pm será visible la Luna llena conocida como Luna del cazador.

Nuestro satélite estará a una distancia geocéntrica de 368 mil 852 kilómetros.

La Luna del Cazador debe su nombre a los nativos de Norteamérica quienes en esta época comenzaban la caza, preparándose para la llegada del invierno.