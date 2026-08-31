Un equipo de científicos liderados por Yurui Guan y Juan Li, del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias, descubrieron seis estructuras heterogéneas en la frontera entre el manto y el núcleo de la Tierra ubicadas bajo Eurasia, Asia Central y la cuenca del Atlántico Sur.

El estudio publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth detalla el resultado de implementar inteligencia artificial en un análisis que tomaría décadas si se hiciera bajo métodos tradicionales.

La creación de un algoritmo facilitó el análisis de dos millones de registros sísmicos procedentes de casi 5 mil terremotos que sacudieron la Tierra entre los años 1990 y 2024.

Se clasificó la calidad de cada registro y después se determinó cuáles contenían un precursor PKP. El resultado final arrojó un catálogo de 174,929 señales de alta calidad, diez veces más a la cantidad combinada de todos los estudios anteriores.

Esta revelación destapó que los parches aislados y más o menos aleatorios similares a manchas sobre la estructura del manto, en realidad están conectados.

Planeta Tierra (Unsplash)

Seis misteriosas estructuras en las profundidades de la Tierra quedan al descubierto

Los nuevos datos expusieron seis zonas en profundidad de la Tierra con alta probabilidad de contener estructuras de dispersión sísmica.

A estas estructuras se les conoce como zonas de ultra baja velocidad (ULVZ), ubicadas en el límite entre el núcleo y el manto.

No obstante, no se descarta que sean acumulaciones termoquímicas formadas por una combinación de restos de placas tectónicas subducidas en distintas épocas geológicas.

Este descubrimiento marca un nuevo camino porque la transferencia de calor entre el núcleo y el manto influye en distintos fenómenos, tales como el movimiento de las placas tectónicas en la superficie y la generación del campo magnético terrestre en las profundidades.

Es sin duda un avance para comprender la actividad geológica de la Tierra.