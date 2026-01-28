Te presentamos el calendario de eventos astronómicos de febrero 2026 en México. Un Luna de Nieve, conjunciones y más es lo que se verá en el cielo.

El mes de febrero tendrá los siguientes eventos astronómicos:

Acercamiento de Luna y M 44: 1 de febrero

Luna de Nieve: 1 de febrero

La Luna en afelio: 3 de febrero

Urano termina movimiento retrógrado: 4 de febrero

Luna cuarto menguante: 9 de febrero

Luna en apogeo: 10 de febrero

Conjunción de Saturno y Neptuno: 16 de febrero

Luna nueva: 17 de febrero

Eclipse anular de Sol: 17 de febrero

Observación Galaxia M 81: 18 de febrero

Conjunción Luna - Mercurio: 18 de febrero

Conjunción Luna - Saturno: 20 de febrero

Acercamiento Luna y M 45: 24 de febrero

Conjunción Venus y Mercurio: 26 de febrero

Conjunción Luna y Júpiter: 27 de febrero

Acercamiento Luna y M 44: 28 de febrero

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Acercamiento de Luna y M 44

Los eventos astronómicos de febrero arrancarán con el acercamiento de la Luna y M 44 (Preseape).

La luna pasará a solo 1° 26’ minutos de arco, en orientación de la constelación de Cáncer.

Luna (Alexander Andrews / Unsplash )

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Luna de Nieve

El 1 de febrero también tendremos la Luna llena conocida como la Luna de Nieve.

Dicho nombre fue puesto por los nativos americanos porque en el mes de febrero hay más nevadas en el hemisferio norte.

Luna de Nieve (Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: La Luna en afelio

La Luna en afelio está programada para el próximo 3 de febrero 2026.

Este fenómeno es cuando la Luna se encuentra más alejada del Sol.

Luna (Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Urano termina movimiento retrógrado

Para el 4 de febrero, Urano terminará su movimiento retrógrado, deteniendo su movimiento hacia el oeste y comenzará su movimiento habitual al este.

El fenómeno será visible durante la primera parte de la noche, explica el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Urano (NASA)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Luna cuarto menguante

La Luna en su fase cuarto menguante será el próximo 9 de febrero.

Se trata de un fenómeno en el que la mitad izquierda de la luna está iluminada.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Luna en apogeo

La Luna en apogeo aparecerá este 10 de febrero con una distancia geocéntrica de 404 mil 510 kilómetros.

El tamaño angular de la Luna es de 29.5 minutos de arco.

Luna (Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción de Saturno y Neptuno

Los eventos astronómicos de febrero 2026 continuarán el día 16 con la conjunción de Saturno y Neptuno.

Durante dicho fenómeno, Saturno estará a 54′ minutos de arco al sur de Neptuno con dirección de la constelación de Piscis.

Saturno (Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Luna Nueva

El 17 de febrero tendremos la Luna Nueva, con una distancia geocéntrica de 348 mil 469 kilómetros.

Nuestro satélite tendrá un tamaño angular de 31 minutos de arco.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Eclipse anular de Sol

El 17 de febrero se producirá un Eclipse anular de Sol, donde la Luna pasará por disco solar.

Toma en cuenta que el eclipse anular de Sol no será visible en México.

Eclipse solar (Martín Zetina / Cuartoscuro)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Observación Galaxia M 81

El 18 de febrero está programado que la Galaxia M 81 o Galaxia Bode en la Osa Mayor se encuentre ubicada perfectamente para su observación.

La Galaxia M 81 se podrá avistar durante la mayor parte de la noche.

Galaxia Bode (M81) (NASA)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción Luna - Mercurio

La conjunción Luna - Mercurio será el próximo 18 de febrero 2026.

Durante el fenómeno, la Luna estará a 8′ minutos de arco al sur de Mercurio en dirección a la constelación de Acuario.

Mercurio (Pinterest)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción Luna - Saturno

Para el 20 de febrero tendremos otra conjunción, la de Luna - Saturno.

La Luna estará 4° 38’ minutos de arco al norte de Saturno en dirección hacia la constelación de Piscis.

Saturno (Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Acercamiento Luna y M 45

Los eventos astronómicos de febrero 2026 tiene programado el acercamiento de la Luna y M 45 (Las Pléyades).

La Luna estará pasando a solo 1° 10’ minutos de arco en dirección a la constelación de Tauro.

Luna (Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción Venus y Mercurio

La conjunción de los planetas Venus y Mercurio estará el 26 de febrero.

Venus se ubicará a 4° 41´ minutos de arco al sur de Mercurio, hacia la constelación de Piscis, reveló el INAOE.

Venus (Zoltan Tasi / Unsplash)

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción Luna y Júpiter

Toma en cuenta que la conjunción de la Luna y Júpiter será el 27 de febrero.

La Luna estará a 57´minutos de arco al norte de Júpiter, en la constelación de Géminis.

Júpiter (Planet Volumes / Unsplash )

Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Acercamiento Luna y M 44

Los eventos astronómicos cierran el 28 de febrero con el acercamiento de la Luna y el cúmulo M 44 (Preseape).

La luna estará en dirección de la constelación de Cáncer.