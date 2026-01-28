Te presentamos el calendario de eventos astronómicos de febrero 2026 en México. Un Luna de Nieve, conjunciones y más es lo que se verá en el cielo.
El mes de febrero tendrá los siguientes eventos astronómicos:
- Acercamiento de Luna y M 44: 1 de febrero
- Luna de Nieve: 1 de febrero
- La Luna en afelio: 3 de febrero
- Urano termina movimiento retrógrado: 4 de febrero
- Luna cuarto menguante: 9 de febrero
- Luna en apogeo: 10 de febrero
- Conjunción de Saturno y Neptuno: 16 de febrero
- Luna nueva: 17 de febrero
- Eclipse anular de Sol: 17 de febrero
- Observación Galaxia M 81: 18 de febrero
- Conjunción Luna - Mercurio: 18 de febrero
- Conjunción Luna - Saturno: 20 de febrero
- Acercamiento Luna y M 45: 24 de febrero
- Conjunción Venus y Mercurio: 26 de febrero
- Conjunción Luna y Júpiter: 27 de febrero
- Acercamiento Luna y M 44: 28 de febrero
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Acercamiento de Luna y M 44
Los eventos astronómicos de febrero arrancarán con el acercamiento de la Luna y M 44 (Preseape).
La luna pasará a solo 1° 26’ minutos de arco, en orientación de la constelación de Cáncer.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Luna de Nieve
El 1 de febrero también tendremos la Luna llena conocida como la Luna de Nieve.
Dicho nombre fue puesto por los nativos americanos porque en el mes de febrero hay más nevadas en el hemisferio norte.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: La Luna en afelio
La Luna en afelio está programada para el próximo 3 de febrero 2026.
Este fenómeno es cuando la Luna se encuentra más alejada del Sol.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Urano termina movimiento retrógrado
Para el 4 de febrero, Urano terminará su movimiento retrógrado, deteniendo su movimiento hacia el oeste y comenzará su movimiento habitual al este.
El fenómeno será visible durante la primera parte de la noche, explica el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Luna cuarto menguante
La Luna en su fase cuarto menguante será el próximo 9 de febrero.
Se trata de un fenómeno en el que la mitad izquierda de la luna está iluminada.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Luna en apogeo
La Luna en apogeo aparecerá este 10 de febrero con una distancia geocéntrica de 404 mil 510 kilómetros.
El tamaño angular de la Luna es de 29.5 minutos de arco.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción de Saturno y Neptuno
Los eventos astronómicos de febrero 2026 continuarán el día 16 con la conjunción de Saturno y Neptuno.
Durante dicho fenómeno, Saturno estará a 54′ minutos de arco al sur de Neptuno con dirección de la constelación de Piscis.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Luna Nueva
El 17 de febrero tendremos la Luna Nueva, con una distancia geocéntrica de 348 mil 469 kilómetros.
Nuestro satélite tendrá un tamaño angular de 31 minutos de arco.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Eclipse anular de Sol
El 17 de febrero se producirá un Eclipse anular de Sol, donde la Luna pasará por disco solar.
Toma en cuenta que el eclipse anular de Sol no será visible en México.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Observación Galaxia M 81
El 18 de febrero está programado que la Galaxia M 81 o Galaxia Bode en la Osa Mayor se encuentre ubicada perfectamente para su observación.
La Galaxia M 81 se podrá avistar durante la mayor parte de la noche.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción Luna - Mercurio
La conjunción Luna - Mercurio será el próximo 18 de febrero 2026.
Durante el fenómeno, la Luna estará a 8′ minutos de arco al sur de Mercurio en dirección a la constelación de Acuario.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción Luna - Saturno
Para el 20 de febrero tendremos otra conjunción, la de Luna - Saturno.
La Luna estará 4° 38’ minutos de arco al norte de Saturno en dirección hacia la constelación de Piscis.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Acercamiento Luna y M 45
Los eventos astronómicos de febrero 2026 tiene programado el acercamiento de la Luna y M 45 (Las Pléyades).
La Luna estará pasando a solo 1° 10’ minutos de arco en dirección a la constelación de Tauro.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción Venus y Mercurio
La conjunción de los planetas Venus y Mercurio estará el 26 de febrero.
Venus se ubicará a 4° 41´ minutos de arco al sur de Mercurio, hacia la constelación de Piscis, reveló el INAOE.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Conjunción Luna y Júpiter
Toma en cuenta que la conjunción de la Luna y Júpiter será el 27 de febrero.
La Luna estará a 57´minutos de arco al norte de Júpiter, en la constelación de Géminis.
Eventos astronómicos de febrero 2026 en México: Acercamiento Luna y M 44
Los eventos astronómicos cierran el 28 de febrero con el acercamiento de la Luna y el cúmulo M 44 (Preseape).
La luna estará en dirección de la constelación de Cáncer.