La NASA informó hoy lunes 2 de febrero que logró reparar una fuga de combustible localizada en el cohete de lanzamiento de la misión Artemis II.

De acuerdo con un comunicado publicado en su página web, la NASA señaló que la fuga fue detectada mientras especialistas realizaban un ensayo fundamental como parte de su próxima misión tripulada alrededor de la Luna.

La NASA informó este lunes que logró reparar con éxito una fuga de hidrógeno líquido detectada durante el “ensayo general húmedo”, en la etapa central del cohete de la misión Artemis II.

En esta etapa, ingenieros practican el llenado del cohete con propulsantes criogénicos, ejecutan una cuenta regresiva completa y evalúan los protocolos de seguridad para el drenaje del combustible.

La finalidad es verificar que el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), desarrollado por Boeing, y la cápsula Orion, construida por Lockheed Martin, estén listos para soportar las condiciones de una misión de aproximadamente diez días .

En este sentido, la NASA precisó que la fuga se logró detectar luego de que los sensores superaran los límites permitidos, lo que llevó a detener la prueba en hasta dos ocasiones.

En este tiempo, el llenado fue suspendido y corregido por los especialistas, para posteriormente buscar controlar la concentración de hidrógeno vaciado en los límites aceptables para el ejercicio.

De acuerdo con la NASA, una vez solucionada la fuga y con el hidrógeno estable, se reanudó la carga de combustible y continuarán los ensayos.