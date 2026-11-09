Las observaciones del telescopio Espacial James Webb han revelado una serie de objetos en el universo primitivo conocidos como “pequeños puntos rojos”; fuentes de luz compactas en términos astronómicos.

El descubrimiento de los “pequeños puntos rojos” por parte del James Webb, plantea interrogantes sobre el nacimiento del universo, al albergar fenómenos que desafían los modelos astrofísicos tradicionales.

Los puntos rojos del James Webb serían galaxias diminutas con agujeros negros desproporcionados

Según los datos del James Webb, estos “pequeños puntos rojos” contienen agujeros negros supermasivos situados en el centro de galaxias diminutas formadas en los inicios del universo.

Además, deben su color rojizo a la expansión del universo, que ha estirado su radiación tras viajar durante miles de millones de años luz.

Puntos rojos del James Webb (NASA, ESA, CSA, STScI, D. Kocevski (Colby College))

Estos puntos rojos del James Webb van en contra de los modelos convencionales, que establecen que agujeros negros masivos nacen del colapso de estrellas y representan solo un pequeño porcentaje de la masa galáctica total.

Un estudio publicado en Physical Review Letters por investigadores de la Universidad Johns Hopkins propone un marco matemático para examinar este fenómeno.

El trabajo evalúa si estos agujeros negros se originaron poco después del Big Bang como agujeros negros primordiales, en lugar de surgir del colapso estelar habitual.

Esta hipótesis no solo explicaría su formación temprana, sino que también podría aportar información relevante sobre la naturaleza de la materia oscura.

Los puntos rojos del James Webb podría explicar el origen del universo

Para poner a prueba lo anterior, el estudio analizó un punto rojo específico llamado QSO1 captado por el James Webb, observado mediante la amplificación del cúmulo de galaxias Abell 2744 (el Cúmulo de Pandora).

La luz del punto rojo muestra este objeto tal como era unos 700 millones de años después del Big Bang.

Los astrónomos estimaron que el agujero negro central de QSO1 posee unos 50 millones de masas solares, frente a los 75 millones de masas solares de toda su galaxia circundante.

Asimismo, el gas de QSO1 se compone casi exclusivamente de hidrógeno y helio, con niveles extremadamente bajos de metales (elementos más pesados dejados por estrellas moribundas).

Lo cual ha llevado a los investigadores a concluir que se deben de analizar este tipo de fenómenos fuera de los modelos tradicionales, pues aún hay muchos detalles que se desconocen del universo originario.

El seguir revisando este tipo de fenómenos con ideas fuera de lo tradicional podría abrir la puerta a una mejor comprensión de lo que sucedió tras el Big Bang.