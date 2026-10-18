Un equipo de astrónomos de las universidades de Cornell y Bristol, utilizando datos del telescopio espacial James Webb, ha descubierto que la atmósfera del exoplaneta WASP-17b presenta un contorno asimétrico y desigual.

Situado a unos 1,300 años luz de la Tierra, WASP-17b rompe con todo lo establecido alrededor de la conformación de las atmósferas de los exoplanetas, como lo demuestra la información del James Webb.

James Webb muestra impacto del calor y los vientos ecuatoriales en WASP-17b

Según el estudio publicado por la revista Nature Astronomy, WASP-17b es clasificado como un “Júpiter caliente”; datos del James Webb muestran que tiene una cara expuesta permanentemente a su Sol y otra sumida en completa oscuridad.

A causa de esta marcada diferencia en WASP-17b, potentes vientos ecuatoriales transportan el gas fuertemente recalentado hacia el borde vespertino del planeta, provocando que su envoltura atmosférica se expanda y muestre una mayor altura.

WASP-17b (ESA/Hubble & NASA)

En cambio, el borde matutino contiene gas que se ha enfriado tras atravesar el lado nocturno, lo que genera una brecha térmica de aproximadamente 664 kelvin entre ambos sectores.

De acuerdo con la información obtenida del James Webb, WASP-17b posee un volumen superior a siete veces el de Júpiter, pero tiene menos de la mitad de su masa, lo que facilita que la temperatura altere profundamente la forma de su atmósfera.

¿En qué consistió el estudio del James Webb alrededor de WASP-17b?

Para cartografiar esta deformación en WASP-17b sin necesidad de imágenes directas, los investigadores aplicaron por primera vez a observaciones reales la técnica denominada transmission strings, usando el telescopio espacial James Webb.

Esta técnica, ideada en la Universidad de Bristol, consistió en analizar WASP-17b durante el tránsito planetario, cuando el objeto cruza por delante de su estrella, y distintas zonas de la atmósfera bloquean la luz estelar en instantes específicos.

Con ayuda del James Webb, el algoritmo analiza estas sutiles variaciones de brillo para extraer espectros de sectores concretos y calcular el radio aparente sin promediar todo el contorno.

Telescopio espacial James Webb (@NASAWebb / X)

El resultado del estudio transforma la comprensión científica sobre la estructura de las atmósferas exoplanetarias y demuestra cómo las condiciones ambientales extremas pueden deformar el perfil de estos objetos estelares.