El telescopio James Webb captó una nueva luna en Urano, tan pequeña que nadie la había visto antes.

La exploración del espacio continúa gracias a las observaciones del telescopio espacial James Webb de la NASA.

Reportan una nueva luna en Urano captada por el telescopio James Webb

Mediante un comunicado, la NASA confirmó que el telescopio James Webb halló una nueva luna que orbita en Urano.

Se trata de la pequeña luna S / 2025 U1 que tiene apenas solo 10 kilómetros de diámetro.

Urano (NASA)

Cabe mencionar que con dicho descubrimiento, Urano suma su luna 29.

Lo significativo del hallazgo es que el diminuto tamaño de la luna hizo que pasara inadvertida para la sonda espacial Voyager 2 y otros telescopios.

Así descubrió el telescopio James Webb la nueva luna en Urano

La nueva luna en Urano se detectó con el telescopio espacial James Webb durante el transcurso de 6 horas el pasado 2 de febrero 2025, detalla la NASA.

El objeto se avistó en una serie de 10 imágenes de larga exposición de 40 minutos captadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam) del James Webb.

Así lo explicó Maryame El Moutamid, científica principal de la División de Ciencia y Exploración del Sistema Solar del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado.

La pequeña luna S / 2025 U1, cuyo nombre aún falta ser aprobado por la Unión Astronómica Internacional (UAi), está a 56 mil kilómetros de Urano.

Se encuentra orbitando el plano ecuatorial del planeta entre las órbitas de Ofelia y Bianca, señaló Maryame El Moutamid.

Telescopio espacial James Webb (@NASAWebb / X)

Por su órbita circular, se sugiere que esta pequeña luna pudo formarse muy cerca de la ubicación que tiene en la actualidad.

Matthew Tiscareno, del Instituto SETI en Mountain View, California, y miembro del equipo de investigación, destacó el descubrimiento.

Expresando que “ningún otro planeta tiene tantas lunas interiores pequeñas como Urano”.

Además, el especialista mencionó que por el tamaño de la luna en Urano, hay probabilidades que haya “más complejidad por descubrir”.