La Falla de San Andrés no solo es la más conocida del mundo, también es una de las más peligrosas en la interpretación de la comunidad científica; sobre todo tras un estudio que señala que está alcanzando su mayor tensión en mil años.

Esta nueva investigación alrededor de la Falla de San Andrés afirma que la parte sur de la misma tiene el nivel de tensión más alto registrado en los últimos mil años, lo cual podría derivar en un terremoto.

Falla de San Andrés (REUTERS)

Falla de San Andrés almacena mucha tensión en la parte sur de California

El estudio de la Universidad de Hawái, liderado por Liliane Burkhard y publicado en Journal of Geophysical Research: Solid Earth; señala que varios segmentos de la Falla de San Andrés en el sur de California almacenan mucha tensión actualmente.

De acuerdo con el texto, la cantidad de tensión de todas esas secciones es igual o superior a los registros más altos que se tienen de la Falla de San Andrés en los últimos mil años.

Para llegar a este resultado se basaron en pruebas geológicas, registros de sedimentos y el historial sísmico de la zona, haciendo un análisis histórico de la acumulación y liberación de energía.

Según la misma Liliane Burkhard, actualmente la Falla de San Andrés “está sometida a una tensión crítica”, que en caso de liberarse afectaría a Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y Coachella.

Falla de San Andrés (Especial)

Especialistas piden no alarmarse por la Falla de San Andrés

A pesar del reciente estudio que alerta de la alta tensión en la Falla de San Andrés, los mismos investigadores piden a la población que no se alarme.

Pues no hay indicios que la tensión en la Falla de San Andrés vaya a desatar un terremoto de gran magnitud en el futuro inmediato; de hecho se desconoce si podría haber una ruptura o no.

La información debe de servir para comprender los posibles escenarios sísmicos y que la población, así como las autoridades, puedan prevenir cualquier contingencia.

Esto con el fin de tener una mejor preparación ante posibles emergencias, así como hacer un mejor diseño de la infraestructura.