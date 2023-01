A través de TikTok una familia mostró como aparecieron cucarachas su Rosca de Reyes.

En el video de TikTok, una familia disfrutaba tranquilamente su rosca de reyes, cuando de repente notaron algo raro.

Al analizar a detalle la caja donde estaba la Rosca de Reyes, se percataron que al interior se hallaban unos insectos.

De inmediato la familia comenzó a grabar para TikTok y a medida que abrían la caja notaron que salían cucarachas.

Al parecer los insectos podrían haber tocado la Rosca de Reyes o quizás el producto podría haber estado echada a perder.

Video de redes sociales (Tomada de video/@Saul9410)

¿Qué panadería es la responsable de vender Rosca de Reyes con cucharas?

La familia que subió la denuncia a TikTok ha mencionado abiertamente cuál fue la panadería responsable de venderles el producto.

Al parecer la panadería donde adquirieron su Rosca de Reyes fue en “La Flor de Puebla”.

El lugar cuenta con una buena reputación a través de Google Maps, pero al parecer con la aparición de cucarachas en su Rosca de reyes pueda perder reputación.

Cucaracha en Rosca de Reyes Magos (Tomada de video)

Al parecer las medidas sanitarias y de procesamiento de estos productos son nulas o encarecidas.

El usuario de TikTok @Saul9410 fue quien subió el video a redes sociales, generando asco entre varios usuarios.

¿Qué dijeron los usuarios sobre la rosca de reyes magos con cucarachas?

La mayoría de usuarios en TikTok ha puesto en duda al creador del video e incluso hay quienes lo han tachado de mentiroso.

“Jajaja a veces solo es competencia desleal, ¿quien dice que alguien no quiere desprestigiar? ¿Algún ex trabajador? O algo así”, “Yo compré la mía ayer y sin problemas todo limpio armaron la caja enfrente de mi”.

“También podríamos decir... que son de tu casa, realmente no sabremos la verdad, grabaste, cuando te diste cuenta no desde que la compraste”, “Estaba guardada la caja de mucho antes seguramente”.

El creador del video ha bajado el video de su cuenta y hasta el momento no ha aclarado si ya se comunico con Profeco o alguna autoridad.

No cabe duda que el hecho resulta asqueroso, pero hasta que no se exponga ante PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor), no se sabe si es real.