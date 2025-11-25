Un hombre de 56 años de edad, en Italia, se disfrazaba de su madre muerta para cobrar la pensión derivada del esposo fallecido de ella.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, el pasado 11 de noviembre y el caso ha causado gran revuelo en la comunidad.

Descubren fraude de un italiano y el cuerpo de su madre muerta

El fraude fue descubierto después de que el hombre, quien es enfermero de profesión, acudió al ayuntamiento de la localidad para solicitar una renovación de su identificación personificado como su madre.

En el lugar, uno de los funcionarios fue el primero en notar algo sospechoso en el individuo, alegando que no se parecía del todo a la foto anterior.

Policía (Unsplash)

Ante la sospecha, funcionarios llamaron a la policía y descubrieron que el hombre era en realidad el hijo de la señora.

Tras su confesión, agentes acudieron a la dirección de vivienda y al interior hallaron el cuerpo de la mamá. Según reportes, agentes describieron que el cadáver estaba momificado.

La mujer fue identificada como Graziella Dall’Oglio. Su muerte, ocurrida en 2022, jamás fue reportada.

De acuerdo con el medio italiano Corriere della Sera, el hombre cobrara una pensión de alrededor de 53 mil euros. Esto sumado al ingreso que se generaban a otras propiedades pertenecientes a la familia.

Según reportaron, este individuo fue acusado por sustitución de persona, ocultación de cadáver, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental .

Se sabe además que una autopsia será realizada para determinar las causas de muerte de Graziella Dall’Oglio, por lo que las investigaciones siguen en curso.