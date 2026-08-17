Si no sabes qué es “farmear aura”, acá te damos el significado de la nueva expresión viral.

En redes, las generaciones más jóvenes de usuarios han popularizado la frase “farmear aura” en diversos memes y publicaciones de TikTok.

Aunque el término ha ganado terreno en la conversación digital, hay quien todavía no sabe cuál es su origen.

Significado de la expresión viral “farmear aura”

“Farmear aura” es una expresión viral en redes que combina dos conceptos.

Por un lado está el término “farmear” que viene de la palabra en inglés farming, que se utiliza en los videojuegos para señalar la repetición de ciertas acciones con el objetivo de conseguir experiencia, objetos o recursos.

Mientras que “aura” hace alusión a la energía, carisma, seguridad y presencia que una persona transmite.

¿Qué es “farmear aura”? Este es el significado de la nueva expresión viral (Especial)

En ese sentido, “farmear aura” tendría que ver con realizar acciones, poses, gestos o actitudes que aumenten de forma simbólica prestigio, carisma y estilo frente a los demás.

La expresión es utilizada principalmente por usuarios de la Generación Z y Alfa, quienes también suelen escribir en memes y comentarios de redes las siguientes frases:

“+1000 de aura”

“farmó aura”

“aura infinita”

“perdió toda su aura”

¿Qué es “farmear aura”? Este es el significado de la nueva expresión viral (Especial)

Organizan competencias de “farmear aura”

Es tanta la popularidad del término “farmear aura” que ya hasta organizan torneos en diversas ciudades de Latinoamérica.

Durante dicha competencia, los participantes se ponen frente a frente mientras realizan sus poses y gestos para acumular carisma.

El ganador es designado por los aplausos del público que grita y aplaude ante el que consideran lo hizo mejor.