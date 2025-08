¿The Warning desde Auditorio Nacional en Cinépolis tendrá un boleto edición especial? Así podrás conseguirlo.

A través de las redes sociales se mostró el boleto edición especial de Cinépolis que darán por The Warning desde Auditorio Nacional y muchos desean tenerlo.

Este es el boleto edición especial de The Warning desde Auditorio Nacional en Cinépolis

The Warning es un grupo confirmado por las hermanas Alejandra, Paulina y Daniela Villarreal, que han logrado cruzar fronteras gracias a su música.

Concierto de The Warning en Auditorio Nacional (@thewarningrockband / Instagram)

Ahora su primer concierto en el Auditorio Nacional a principios del 2025 llegará a las salas de cine el próximo jueves 21 de agosto.

Las personas ya pueden adquirir sus boletos a través del sitio oficial de Cinépolis, pero no solo eso y es que se anunció que habrá un boleto edición especial de The Warning desde Auditorio Nacional en Cinépolis.

A través de las redes sociales se mostró el boleto especial de Cinépolis por The Warning desde Auditorio Nacional.

Cuando se compartió el boleto no se señaló algún procedimiento que tengan que hacer las personas que quieran adquirirlo y es que solo se destacó que Cinépolis los estará dando.

Se espera que pronto se puedan conocer más detalles del boleto y si todas las personas lo podrán conseguir o se trata de una edición especial de The Warning limitada.

Y es que algunas personas ya adquirieron su boleto para The Warning desde Auditorio Nacional en Cinépolis y desean tener esta edición especial.

¿Dónde ver The Warning desde Auditorio Nacional en Cinépolis?

The Warning no solo presentará su primera película concierto, Live From Auditorio Nacional, CDMX producida por Federal Films, en México sino que también se proyectará en otros países.

Se espera que esta película también sea proyectada en Estados Unidos y algunos países de América.

En México la película The Warning estará disponible en 48 salas de cine, incluidas ciudades como:

CDMX

Guadalajara

Monterrey

Cuernavaca

León

Querétaro

Veracruz

The Warning también lanzará el 22 de agosto el álbum en vivo de sus tres conciertos en el Auditorio Nacional.