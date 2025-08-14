Te contamos acerca de la postal coleccionable de La Princesa Mononoke en Cinépolis, que no le pide nada a lo lanzado por Cinemex.

La cadena de entretenimiento, Cinépolis, quiere lucirse con el reestreno de La Princesa Mononoke y por ello regalará una postal de edición especial.

Así es la postal coleccionable de La Princesa Mononoke en Cinépolis

A través de redes sociales, Cinépolis reveló que dará una postal de La Princesa Mononoke, la película de Hayao Miyazaki.

El coleccionable tiene la icónica imagen de San, la Princesa Mononoke, junto a Moro.

Postal coleccionable de La Princesa Mononoke en Cinépolis (@Cinepolis / X)

La parte superior de la postal tiene el logo de Studio Ghibli y debajo el título de la cinta.

En su parte inferior el coleccionable de La Princesa Mononoke cuenta con el sello +QueCine de Cinépolis.

Toma en cuenta que la postal de La Princesa Mononoke en Cinépolis la recibirás al entrar tu función de la película .

De acuerdo con Cinépolis, el costo del boleto no incluye la postal promocional.

Lo que significa que la postal tendrá distribución limitada hasta agotar existencias. Únicamente se dará un coleccionable por boleto.

Por tal motivo, te recomendamos que consultes la disponibilidad en Cinépolis para que no te quedes sin tu coleccionable.

Cabe señalar que la postal de Cinépolis compite con los tabloides que Cinemex lanzó también para su exhibición de La Princesa Mononoke.

La Princesa Mononoke (Studio Ghibli)

Fecha de estreno de La Princesa Mononoke en Cinépolis

La Princesa Mononoke en Cinépolis ya tiene fecha de estreno, la cinta se exhibirá a partir del jueves 21 de agosto.

Ojo, la preventa de boletos para la película de Hayao Miyazaki está activa actualmente.

Al ser un evento especial de proyección en formato IMAX, los boletos tienen un precio de 245 pesos.

La Princesa Mononoke (Studio Ghibli)

Lanzada en en1997, La Princesa Mononoke es una película animada de Studio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki, de 84 años de edad.

La historia sigue a Ashitaka, un príncipe que busca al dios Ciervo para curar la herida que le ocasionó un jabalí enloquecido.

Durante su viaje, nuestro protagonista se verá envuelto en el conflicto entre Irontown y el bosque de los dioses.

Así como la disputa entre Lady Eboshi y San, una niña criada por los lobos.