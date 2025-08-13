Con motivo del estreno de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, se lanzó el combo godín de Cinépolis que busca hacer “homenaje” a las comidas de los oficinistas.

Sin embargo, el combo godín de Cinépolis no ha tenido el efecto esperado, haciendo enojar a los clientes del cine.

Precio y qué incluye el criticado combo godín de Cinépolis

El combo godín de Cinépolis tiene un precio de 105 pesos y se podrá adquirir en dulcería, como cualquier otro alimento.

Por ese precio, el combo godín de Cinépolis te incluye 4 tacos de canasta y un refresco grande de cualquier sabor.

Combo godín de Cinépolis (Cinépolis)

No se menciona pero, es probable que los tacos te los vendan con limón y salsa, tal y como se hace en los puestos de la calle.

Hay que mencionar que este combo solo estará disponible en los siguientes complejos de la exhibidora:

Cinépolis Perisur

Cinépolis Fórum Buenavista

Cinépolis Parque Las Antenas

Además, solo se podrá adquirir el próximo 14 de agosto de 2025, que es cuando se estrenará la película de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, en cines de todo el país.

Película Mirreyes vs Godínez: Las Vegas (Especial)

Clientes no están felices con el combo godín de Cinépolis

Aunque en el papel podría parecer una buena idea, la realidad es que el combo godín de Cinépolis ha molestado a muchas personas por diferentes motivos.

Uno de ellos es que consideran que el combo godín de Cinépolis es una manera de monetizar y gentrificar la comida callejera, una especie de apropiación de la cultura tradicional urbana.

Otros señalan que el precio es ridículo, pues los tacos de canasta se pueden encontrar incluso en 10 pesos.

Con esos 105 pesos que cuesta el combo godín en Cinépolis, dicen, se podrían comprar casi el doble de comida y un refresco del mismo tamaño.

Finalmente, hay varios más que lo consideran una mala idea por la suciedad que provocarán; tanto por la basura, como por la comida tirada y olores en las salas.