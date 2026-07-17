Investigadores del Instituto SETI y del Centro Ames de la NASA publicaron en Science Advances que el meteorito Hillsborough, caído en Nueva Jersey el 16 de julio de 2024, contiene componentes químicos únicos y aminoácidos extraterrestres que podrían aportar pistas sobre el origen de la vida.

“Un análisis reveló que contenían restos conservados de la zona cercana a la superficie de un pequeño asteroide primitivo, donde este estuvo expuesto a fluidos salinos concentrados; un proceso que no se conocía anteriormente en este tipo de mundo protoplanetario”. Peter Jenniskens, autor principal de la investigación del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA

La muestra de 1.3 kilos, una rara condrita carbonácea CM1/2, fue recogida minutos después del impacto, lo que permitió preservar rastros de agua salada evaporada y compuestos orgánicos primitivos de más de 4,000 millones de años.

Pistas sobre el origen de la vida en meteorito en Nueva Jersey vendrían en sus extraños componentes

El origen de la vida podría ser comprendido debido a los componentes en el meteorito en Nueva Jersey, pues tras análisis químicos en el fragmento de 1,3 kilos se encontraron una clase muy extraña y primitiva de condrita carbonácea CM1/2.

Entre los hallazgos en el meteorito de Nueva Jersey se encontraron altos niveles de sodio procedentes de fluidos salinos concentrados. A lo que Peter Jenniskens resaltó que con ello es la primera vez que se hallan rastros de agua salada evaporada en el subsuelo de un objeto de esta categoría.

Además en este meteorito de Nueva Jersey también se identificaron una colección de compuestos orgánicos solubles, entre ellos aminoácidos, ácidos carboxílicos y otras moléculas fundamentales en la química prebiótica.

Y por lo que en los análisis isotópicos de carbono y nitrógeno confirman que estos compuestos en el meteorito podrían datar de hace más de 4.000 millones de años.

Pistas del origen de la vida en meteorito de Nueva Jersey se lograron gracias a su levantamiento

En los detalles de las pistas del origen de la vida en el meteorito de Nueva Jersey, los investigadores resaltaron que esto se logró gracias a su levantamiento.

Pues el meteorito fue recogido minutos después del impacto, evitó que la humedad, el oxígeno o la contaminación terrestre alterarán sus minerales y compuestos químicos.

Según, el propietario de la casa donde cayó el meteorito, en cuanto escuchó el estruendo usó guantes desechables y papel de aluminio para colocar el meteorito en un frasco de vidrio, para proporcionar la muestra a los científicos.