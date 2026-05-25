Captan en video la erupción de un volcán iluminada por la caída de un meteorito

Un video capturó el momento exacto en que un meteoro atravesó el cielo mientras el volcán Mayon, ubicado en Filipinas, se encontraba en plena erupción.

Este fenómeno visual fue tan intenso que la bola de fuego logró iluminar las densas columnas de ceniza y humo que emanaban del cráter.

Video captura el momento en el que un meteorito cae en plena erupción del volcán Mayon, Filipinas

A través de las redes sociales se ha viralizado el video de la erupción del volcán Mayon, la cual fue iluminada por la caída de un meteorito.

NEW: Meteor falls from the sky as volcano erupts in the Philippines pic.twitter.com/7iIQ2luUwv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 25, 2026

Mientras el volcán se encontraba en erupción, el meteorito fue captado en video pasando justo por encima de él.

La “bola de fuego” fue tan intensa que su brillo logró iluminar las nubes de ceniza y el humo volcánico que emanaban del Mayon.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes, los expertos confirmaron que el meteorito se desintegró por completo al entrar en contacto con la atmósfera terrestre.

Las autoridades aseguraron que no se produjo ningún impacto físico sobre las laderas del volcán.

El video se ha viralizado por la coincidencia temporal de dos sucesos naturales impresionantes ocurridos en el mismo escenario geográfico.

Esto es lo que se sabe sobre la erupción del volcán Mayon

A principios de mayo de 2026, el volcán Mayon, el más activo de Filipinas, entró en un estado de erupción que generó una emergencia en la provincia de Albay.

El sábado 2 de mayo, se produjo el colapso de depósitos de lava en las laderas del volcán, lo que generó un flujo piroclástico.

La erupción dejó una enorme columna de humo y provocó una lluvia de ceniza tan densa que cubrió pueblos enteros, reduciendo la visibilidad a cero en carreteras nacionales y dejando un paisaje gris similar a la nieve.

Las autoridades elevaron el Nivel de Alerta a 3, lo que obligó a la evacuación de más de 20.000 personas y se estableció una zona de exclusión de seis kilómetros alrededor del volcán.

El volcán Mayon había mantenido una actividad leve e intermitente desde enero de ese año, actualmente continúa bajo estrecha vigilancia debido a la extrusión de magma y la actividad efusiva constante.