Un video viral desató una intensa controversia en las redes sociales al mostrar a la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna tirando un sospechoso polvo blanco a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en septiembre de 2026.

Las imágenes, captadas originalmente durante los festejos del Grito de Independencia en Chilpancingo, exhiben la aparente caída de una sustancia en polvo sobre el vestido de Evelyn Salgado Pineda.

Este misterioso gesto provocó que numerosos usuarios de internet difundieran diversas teorías sobre esoterismo, sugiriendo que podría tratarse de tierra de panteón para atraer mala fortuna, polvos de salación o incluso rituales de protección espiritual.

¿Tierra de panteón? Este sería el supuesto ritual de brujería atribuido a Yoloczin Domínguez

El supuesto ritual atribuido a Yoloczin Domínguez se basa en un video viral grabado el 15 de septiembre durante los festejos del Grito de Independencia en Chilpancingo, Guerrero.

En las imágenes se observa a la diputada federal saludando con un abrazo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, momento en el que realiza un movimiento con la mano cerca de la cintura y deja caer una sustancia en polvo sobre el vestido de la mandataria.

Este video generó varias especulaciones en redes sociales sobre rituales o brujería, entre las que se encuentran:

Tierra de panteón: La versión más difundida sostiene que el material era tierra de cementerio . En la brujería popular y prácticas esotéricas, este elemento se asocia con rituales de “salación” o “volteo” destinados a atraer mala suerte , generar obstáculos o perjudicar la trayectoria de una persona.

. En la brujería popular y prácticas esotéricas, este elemento se asocia con rituales de “salación” o “volteo” destinados a , generar obstáculos o perjudicar la trayectoria de una persona. Ritual de protección/limpia: Otra interpretación señala que la sustancia pudo ser “cascarilla” (polvo a base de cáscara de huevo pulverizada) o preparados usados en limpias tradicionales . Bajo esta perspectiva, el gesto habría tenido como fin la protección espiritual , la purificación o la atracción de buena suerte.

. Bajo esta perspectiva, el gesto habría tenido como fin la , la purificación o la atracción de buena suerte. Causas accidentales o cotidianas: También se sugirió que la marca en el vestido podía tratarse simplemente de residuos de maquillaje o un accidente casual sin intención ritual alguna.

No hay evidencia que confirme ritual de Yoloczin Domínguez a Evelyn Salgado

Aunque el evento ocurrió en septiembre, el video comenzó a circular y volverse viral el 24 de noviembre a través de redes sociales.

En el video aparecen la diputada federal de Morena Yoloczin Domínguez Serna y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien vestía un traje negro con bordados multicolores.

Durante un saludo público afectuoso y un abrazo, Domínguez acerca su mano derecha a la cintura y falda del vestido de la gobernadora.

En ese instante se aprecia el desprendimiento de lo que aparenta ser un polvo blanco cayendo sobre la prenda.

Yoloczin Domínguez, diputada federal por Morena en Guerrero (@yoloczin_dominguez / Instagram )

Las tomas no permiten distinguir con claridad qué material es ni confirman si realmente se trató de polvo, tierra de panteón o algún residuo. No hay evidencia de que exista una intención esotérica o ritual detrás del gesto.

Ni la gobernadora Evelyn Salgado ni la diputada Yoloczin Domínguez han emitido declaraciones o explicaciones públicas sobre lo ocurrido en el video.