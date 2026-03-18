Bola de fuego vista en Estados Unidos fue un meteorito

Una brillante bola de fuego sorprendió a los habitantes del noreste de Estados Unidos la mañana del martes 17 de marzo de 2026, cuando fue vista mientras cruzaba el firmamento.

Lo que comenzó como una serie de reportes ciudadanos en redes sociales fue confirmado poco después por la NASA, que identificó el objeto como un meteorito de gran tamaño cuyo ingreso a la atmósfera generó un potente estruendo y un destello luminoso que pudo ser percibido con claridad en diversos estados de la región estadounidense.