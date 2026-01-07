Una fan de Bad Bunny propone que el puertorriqueño dé un concierto en el Palacio de Bellas Artes y de esto se trata la propuesta viral.

Los fans de Bad Bunny no están conformes con los ocho conciertos que dio en el Estadio GNP Seguros y quieren que se presente en uno de los recintos más importantes de la CDMX.

Fan propone que Bad Bunny cante en el Palacio de Bellas Artes

La cantante Nora Gonzalez hizo una dinámica afuera del Palacio de Bellas Artes, para cuestionar a los transeúntes sobre qué artista mexicano se debería de presentar en el recinto.

La opiniones variaron, pero hubo una joven que mencionó que esperaba que Bad Bunny se presentara en el Palacio de Bellas Artes.

“Alguien como Bad Bunny que pudiera dar un buen espectáculo y creo que la gente vendría a verlo”, dijo la fan con una sonrisa.

Y no fue todo, pues otros jóvenes propusieron que cantantes como Humbe y Yuridia se presentarán en el recinto cultural

Las criticas no se hicieron esperar en redes sociales, pues los usuarios mencionaron que los jóvenes carecían de comprensión.

Ya que la pregunta era “¿Qué famoso mexicano debería presentarse en Bellas Artes?” Y Bad Bunny es de Puerto Rico.

Además de que Bellas Artes suele presentar eventos musicales de otro estilo e incluso Juan Gabriel tuvo que luchar varios años para que lo dejaran presentarse en el lugar.

Bad Bunny (@badbunnypr / Instagram )

Ciudadanos creen que estos artistas se deberían presentar en Bellas Artes

Además de Bad Bunny, los participantes en la encuentras de Nora González propusieron a estos artistas mexicanos para cantar en Bellas Artes.

Los ciudadanos piden que estos artistas canten en Bellas Artes:

Yuridia, de 39 años de edad

Natalia Lafourcade, de 41 años de edad

Julieta Venegas, de 55 años de edad

Pepe Aguilar, de 57 años de edad

Natalia Lafourcade ya cantó en Bellas Artes, durante la presentación de la película Coco.