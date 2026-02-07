La misión Artemis II de la NASA marcará un hito, no solo en su desarrollo general, también por ser la primera que permitirá el uso de celulares en la Luna.

Hasta antes de Artemis II, la NASA había prohibido que cualquier dispositivo celular se usara en alguna misión; fueran misiones a la Estación Espacial Internacional o a la Luna, como es este caso.

Artemis II: NASA (NASA 'X' @NASA)

¿Por qué los astronautas de Artemis II pueden llevar sus celulares a la Luna?

Hay dos razones por las que los astronautas de Artemis II podrán llevar sus celulares a la Luna, ambas son cuestiones técnicas de diferente rubro.

La primera es que se confía en que la tecnología usada en Artemis II es lo suficientemente avanzada para permitir el uso de celulares fuera de la Tierra.

No se había permitido esto debido a temores sobre posibles interferencias con los instrumentos de las naves espaciales y demás estructuras fuera del planeta.

La segunda tendría que ver con la red lunar que la NASA y Nokia planean desarrollar; si bien esta está pensada para equipos científicos, es posible que también se pruebe con equipos tradicionales.

Hay que aclarar que una vez fuera de la Tierra, todos los celulares perderán señal, por lo que los astronautas solo los podrán usar “desconectados”, para documentación y herramientas digitales.

Smartphone (Unsplash)

¿Qué celulares podrán llevar los astronautas de Artemis II?

De momento, la NASA solo ha mencionado que los astronautas de Artemis II podrán llevar celulares iPhone y “similares” en la misión a la Luna.

No se dieron detalles de los modelos de celulares que astronautas de Artemis II pueden llevar a la Luna, más allá de la anterior descripción.

Tampoco se detallaron posibles restricciones en cuanto a sistemas operativos, hardware o características específicas, por lo que todo queda a la interpretación.

Es posible que cuando se acerque el inicio de la misión Artemis II, haya más detalles al respecto de esta iniciativa alrededor de los dispositivos móviles en el espacio.