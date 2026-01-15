Te compartimos el video del regreso de emergencia de astronautas de la NASA a la Tierra.

La NASA realizó, por primera vez en su historia, la evacuación médica de cuatro astronautas que se encontraban en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El video del regreso de emergencia de astronautas de la NASA a la Tierra

En redes, la NASA compartió el video del regreso de los astronautas, quienes regresaron la madrugada de este jueves 15 de enero después de 167 días en el espacio.

La nave Dragon de Space X tuvo un amerizaje frente a la costa de San Diego, California, Estados Unidos.

Durante la grabación compartida por la agencia espacial se aprecia el descenso controlado del Dragon Crew-11.

¡Bienvenidos a casa, Crew 11! 🚀

A las 3:41 a. m. ET (hora del este), la nave Dragon de @SpaceX amerizó frente a la costa de San Diego, California.

Tras el amerizaje, un barco de recuperación acudió para auxiliar a los astronautas.

La maniobra de emergencia duró casi 11 horas a partir de que los astronautas abandonaron la Estación Espacial Internacional.

Fue el pasado 2 de agosto 2025 cuando la misión tripulada del Dragon Crew-11 se acopló en la estación espacial.

Su objetivo era realizar investigaciones para la exploración humana en la órbita terrestre baja.

A bordo de la nave espacial se encontraban los astronautas:

Zena Cardman (NASA / Estados Unidos)

Michael Fincke (NASA / Estados Unidos)

Kimiya Yui (JAXA / Japón)

Oleg Platonov (Roscosmos / Rusia)

¿Por qué regresaron de emergencia los astronautas de la NASA a la Tierra?

La NASA adelantó el regreso de los astronautas en la Estación Espacial Internacional por un poderoso motivo.

Uno de sus tripulantes presentó un problema de salud , por ello la NASA activó el protocolo de regreso anticipado por primera vez en su historia.

La identidad del astronauta que tuvo dificultades médicas permanece en el anonimato.

No obstante, la NASA reveló que su estado se mantenía estable durante su evacuación. Además la agencia especial informó que será trasladado a un hospital.

Después del aterrizaje de emergencia, el comandante de la misión Zena Cardman afirmó que era “agradable estar en casa”.

La vuelta de los astronautas de la Estación Espacial Internacional antes de lo previsto provocó algunos cambios.

Esto porque la NASA se vio forzada a suspender la caminata espacial prevista para el pasado 8 de enero.

Además, actividades para el mantenimiento y modernización de la estación espacial quedaron pausadas.