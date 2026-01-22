Tras el episodio ocurrido entre 2024 y 2025 en el que se quedó varada en el espacio durante un tiempo de nueve meses, la astronauta Sunita Williams anunció su retiró de la NASA.

Así lo dio a conocer la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), en un comunicado en el que destacó que la astronauta estuvo 27 años en servicio.

A través de un comunicado, el NASA dio a conocer que desde el 27 de diciembre de 2025, se hizo oficial el retiro de Sunita Williams, la astronauta que quedó varada en el espacio por nueve meses.

Al informar de la decisión de la astronauta, la agencia espacial de Estados Unidos recordó que durante sus 27 años de servicio, completó tres misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional.

En dichas travesías, resaltó, la científica logró establecer numerosos récords de vuelos espaciales humanos:

608 días en el espacio, con lo que es la segunda astronauta de la NASA con más tiempo acumulado

Ocupa el sexto lugar en la lista del vuelo espacial más largo realizado por un estadounidense con un total de 286 días

Está empatada con Butch Wilmore en ese récord de 286 días, durante las misiones Boeing Starliner y SpaceX Crew-9

Completó nueve caminatas espaciales, con un total de 62 horas y 6 minutos

Es la mujer con más tiempo en caminatas espaciales y la cuarta en la lista global de todos los tiempos

Fue la primera persona en correr un maratón en el espacio

Sunita Williams, la astronauta que estuvo varada en el espacio durante nueve meses

El 5 de junio de 2024, Sunita Williams despegó en la cápsula Boeing Starliner junto a su compañero Butch Wilmore, para iniciar una misión de prueba prevista para durar solo una semana.

Tras acoplarse a la Estación Espacial Internacional, la nave presentó fallas técnicas en propulsión y software, problemas que impidieron el regreso inmediato, obligando a extender la misión mucho más tiempo.

Lo que debía ser un vuelo breve terminó convirtiéndose en una estancia de casi nueve meses en órbita, lo cual generó presión sobre Boeing y cuestionamientos al programa espacial comercial de la NASA.

Finalmente, en septiembre de 2024, la NASA autorizó el regreso seguro de Sunita Williams y Butch Wilmore, siendo episodio que marcó el cierre de la carrera en la agencia para la astronauta.

Al anunciarse su retiro, la propia astronauta declaró que fue "un honor increíble haber servido en la Oficina de Astronautas" y en especial haber tenido la oportunidad de volar al espacio tres veces.

Tras señalar que espera que sus esfuerzos ayuden a facilitar las próximas travesías especiales, se dijo emocionada por los planes de la NASA, de los que dijo, dese ver cómo sigue haciendo historia.