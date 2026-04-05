La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) informó que en el día 5 de la misión Artemis II, los astronautas llevaron a cabo una prueba de trajes espaciales.

“Los astronautas (...) llevarán a cabo una secuencia completa de operaciones con sus trajes espaciales” NASA

De acuerdo con la información emitida por el organismo, en las acciones la tripulación ejecutará una serie de acciones con el fin de revisar el buen funcionamiento de los trajes.

Además, la NASA resaltó que en el mismo día 5 del viaje, los astronautas tienen previsto efectuar otras maniobras entre las que se incluye la corrección de trayectoria para la salida.

Astronautas de la Artemis II harán prueba de trajes espaciales en el día 5 de viaje

En el marco del día 5 de la misión Artemis II, con el fin de ejecutar de manera satisfactoria las fases dinámicas de vuelo, los astronautas van a realizar pruebas con los trajes espaciales.

Así lo informó la NASA al explicar que en las etapas de dinámicas de vuelo, los trajes deben brindar soporte vital en caso de despresurización de la cabina, así como facilitar las operaciones de supervivencia tras el amerizaje.

Astronautas de misión Artemis II (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En ese sentido, resaltó que en las pruebas se verificará el rendimiento del traje bajo un uso prolongado en microgravedad, además de que se monitorearán los sistemas mejorados de movilidad.

De la misma forma, señaló que se espera verificar el comportamiento de los equipos en el entorno de gestión térmica y comunicación, para facilitar las operaciones de la tripulación.

Astronautas de misión Artemis II realizarán otras maniobras en el día 5

Al informar sobre la prueba de trajes que los astronautas de la misión Artemis II llevarán a cabo el 5 de abril, la NASA indicó que los tripulantes tienen programado realizar otras maniobras a lo lardo del mismo día 5.

En torno a ello, la NASA apuntó que una vez que se concluya con el proceso de revisión de los equipos, se tiene previsto que los astronautas realizarán las siguientes acciones:

Maniobra de corrección de trayectoria para la salida

Recepción de objetivos científicos lunares finales

Ingreso a la esfera de influencia gravitacional de la Luna

Aunado a lo anterior, la agencia espacial destacó que los responsables de la misión y los expertos científicos ofrecerán la respectiva sesión informativa diaria sobre el estado de la misión.