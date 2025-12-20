Pese a disculparse con mexicanos, hay quienes aún no olvidan la grosería de Richard Hart pues ahora le llevan serenata cantando “aquí el bolillo es el rey”.

Luego de que un grupo de mexicanos se pararon frente Green Rhino, la panadería de Richard Hart en la colonia Roma Norte, CDMX con guitarras y todos para darle un reclamo en serenata de la manera más creativa.

Tras cantarle en serenata el clásico tema de mariachi El Rey con unos cambios en su letra donde “aquí el bolillo es el rey” para los mexicanos.

“Yo se bien que es panadero, pero su pan es bien culero por eso vas a llorar, llorar y llorar. Pensarás que nos ofendiste, pero tu pan esta bien triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y dinero un bolillo es lo que quiero y tu palabra no es ley, no tienes trono, ni reina, ni nadie que te comprenda, aquí el bolillo es el rey…” Serenata a Richard Hart

México ganándole a la AI.



Le llevaron serenata al culero de Richard Hart 😂 pic.twitter.com/BBGLgclb3o — Terror Restaurantes MX 🐦 #YoPorLas40Horas 🔻 (@TerrorRestMX) December 19, 2025

Aplauden funa con serena a Richard Hart

Luego de llevarle serenata a Richard Hart tras disculparse con mexicanos, internautas han aplaudido esta nueva funa al panadero británico.

Asegurando que con los mexicanos no se debió meter “y mucho menos con el glorioso bolillo que para toda comida queda”.

Asimismo, otros más hasta dieron ideas para la letra de la canción a dot con la serena a Richard Hart “no tiene trono, ni reina, ni nadie que te compre pan, pero sigues siendo el wey”.

En otros comentarios, también hubo quien defendió a Richard Hart pese a su grosería con la gastronomía mexicana, asegurando que la gente no tiene otra cosa que hacer, así como dan vergüenza de tanta funa al panadero británico, pese a esto fueron calificados como whitexicans.