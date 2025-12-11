Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino en la CDMX, se encuentra en medio de la polémica por llamar “horrendo” al bolillo.

A seis meses de abrir su panadería en la CDMX, Richard Hart generó gran controversia luego de que se difundió un audio donde aseguró que en México “no existe una cultura del pan”.

¿Quién es Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino?

Richard Hart es un chef de origen británico que se ha convertido en uno de los principales referentes en el arte de la panadería.

Es conocido por su tenacidad al crear pan que destaca entre lo común, especialmente se ha distinguido por sus piezas hechas de masa madre.

Desde una temprana edad, Richard Hart entendió que su camino era el de la alta cocina.

Es considerado uno de los panaderos más reconocidos a nivel internacional y la chef Nancy Silverton lo ha señalado como “uno de los mejores del mundo”.

Richard Hart llegó a México con el prestigio de haber revolucionado la panadería en Copenhague y de haber trabajado al lado del reconocido chef René Redzepi, de Noma.

¿Cuántos años tiene Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino?

Se sabe que Richard Hart nació en Londres en 1977 por lo que se cree que actualmente tendría 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino?

El panadero Richard Hart está casado con Henrietta Lovell, fundadora de The Rare Tea Company.

Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino (@raretealady / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino?

Se desconoce el signo zodiacal de Richard Hart y es que no se tiene información sobre el día de su nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino?

Richard Hart tiene cuatro hijos.

¿Qué estudió Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino?

Los primeros contactos de Richard Hart con la gastronomía no fueron gracias a su núcleo familiar.

A los 17 años decidió que la cocina sería su pasión; probó sus habilidades en distintas áreas hasta que pudo definir que la panadería sería su especialidad.

Logró aprender de la mano de grandes expertos hasta que logró convertirse en jefe de panadería en Tartine.

Richard Hart no estudió formalmente para ser panadero, sino que aprendió de manera autodidacta y práctica.

Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino (@richardhartbaker / Instagram)

¿En qué ha trabajado Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino?

A los 17 años, Richard Hart comenzó a cocinar profesionalmente pero no logró distinguirse, es por ello por lo que se trasladó a California donde trabajó en la cocina de Ubunto, de Jeremy Fox.

Richard Hart empezó a trabajar en diversas cocinas, donde aprendió diferentes cosas.

Sin embargo, su vida dio un giro por completo cuando en 2005 vio una pequeña panadería donde hacían el pan en hornos de leña.

“Me acerqué a una pequeña panadería donde había dos hornos de leña. Por la noche barrían la ceniza y todo se trasladaba con palas de madera (...) La dueña era una señora de 75 años y hacía pan para muchos restaurantes” Richard Hart

Empezó a trabajar en este local donde aprendió las técnicas y años más tarde, Richard Hart descubrió la panadería Tartine Bakery en California, lugar del que quedó asombrado por el sabor, la textura y el sonido de la corteza del pan.

Fue en ese momento que se enamoró de la mase madre y durante siete años Richard Hart se especializó en trabajar con ella.

Richard Hart conoció a René Redzepi, chef con el que años más adelante se asoció para fundar su primera panadería en Copenhague, “Hart Bageri”.

Este proyecto que vio la luz en 2018 rápidamente comenzó a dar frutos y actualmente suman más de una docena en el continente europeo.

Richard Hart ganó reconocimiento internacional gracias a ‘Hart Bageri’ en Copenhague con el apoyo de Redzepi, posicionándose como referente de la panadería de masa madre.

Su fama creció al aparecer en el episodio ‘Ceres’ de la primera temporada de la exitosa serie The Bear.

En 2023 Richard Hart tomó la decisión de mudarse a México y construir su primera panadería fuera de Europa.

Tras dos años de exploración en México, Green Rhino se inauguró en junio de 2025 en la colonia Roma Norte, CDMX y ofrece a los visitantes variadas creaciones.

¿Por qué Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino, ha causado gran polémica?

En medio del éxito que ha tenido su panadería, Richard Hart se encuentra en medio de la controversia por sus comentarios contra el bolillo.

A través de las redes sociales se difundió un audio de una entrevista donde Richard Hart criticó al bolillo mexicano.

En el audio difundido se puede escuchar a Richard Hart asegurando que en México “no existe una cultura del pan” y que las tortas locales se hacen con “pan industrial horrendo”.

“Voy a abrir la mejor panadería en CDMX… Sabes, en México realmente no tienen una cultura del pan, hacen tortas horrendas de pan industrial” Richard Hart

Las declaraciones de Richard Hart de inmediato causaron una gran indignación en las redes sociales por la manera que se expresó de un país en el que acaba de abrir su panadería.