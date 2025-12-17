Pese a los comentarios denostativos por parte del chef británico Richard Hart, el bolillo podría convertirse en Patrimonio Gastronómico Vivo de la Ciudad de México (CDMX).

Esto gracias a la Universidad Anáhuac México, toda vez que su Facultad de Turismo y Gastronomía busca que se reconozca la importancia del bolillo en la vida cotidiana y alimentaria de los habitantes de la CDMX.

¿Bolillo? Buscan que sea Patrimonio Gastronómico Vivo de la CDMX

La Universidad Anáhuac México dio a conocer que, a través de su Facultad de Turismo y Gastronomía, promueve un proyecto académico y cultural cuyo objetivo principal es que el bolillo sea declarado Patrimonio Gastronómico Vivo de la CDMX.

Esto tras los comentarios del chef británico Richard Hart, quien calificó al bolillo como algo “horrible” y aseguró que México no tenía cultura panadera.

Por ello, la iniciativa está comandada por el investigador Alberto Peralta de Legarreta, quien se desempeña como coordinador del Centro de Investigación y Competitividad Turística (CICOTUR) de dicha universidad.

Según señala el proyecto, el investigador, junto a sus colaboradores, han llevada a cabo una extensa investigación que recaba la importancia histórica, social, simbólica y hasta nutritiva del bolillo dentro de la cultura gastronómica de la CDMX.

Peralta de Legarreta manifestó que el bolillo es un pan accesible para los capitalinos, por lo que se encuentra dentro de la memoria colectiva de la capital del país.

La Universidad Anáhuac México detalló que el proyecto de investigación contiene, además, recetas históricas que relatan el uso del bolillo dentro de sus ingredientes.

Además, revelaron que la propuesta recibió ya fue presentada ante la Secretaría de Cultura y el gobierno de la CDMX, con lo que se busca la designación al bolillo como Patrimonio Cultural Gastronómico Vivo de la CDMX.