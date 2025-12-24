A través de redes sociales se ha revelado un video en donde usuarios y detractores de Richard Hart, comienzan a aventarle bolillos en su panadería Green Rhino; esto después de que el panadero británico asegurara que esta pieza clásica dentro de la gastronomía mexicana, no era pan.

Le avientan bolillos a la panadería Green Rhino de Richard Hart

Tal y como revelan las imágenes de redes sociales, un usuario fue a la panadería Green Rhino de Richard Hart, quien en días posteriores criticó al bolillo asegurando que no era pan, y puede observarse como alguien va y comienza a aventarle bolillos en el piso de la panadería.

Porque ya le andan aventando bolillos a la panadería del racista gentrificador y malagradecido de Richard Hart.

— Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) December 24, 2025

“Es para el señor que dice que el bolillo no es pan” Usuario

El video en redes sociales ya se está haciendo viral y hay quienes han aplaudido la acción como quienes la han criticado, pues aseguran que solo están desperdiciando comida y que lo mejor sería dejar de comprarle pan en Green Rhino a Richard Hart.

Cabe recordar que lo que enfureció a los usuarios mexicanos en redes sociales, fue un video de Richard Hart en donde aseguraba que para él, el bolillo no era pan calificándolo de horrendo, lo cual provocó que fuera cancelado.