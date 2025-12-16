El chef británico Richard Hart, dueño de la panadería Green Rhino, ubicada en la colonia Roma, en la Ciudad de México (CDMX), pidió perdón a los mexicanos por llamar “horrendo” al tradicional bolillo .

Fue a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, en donde Richard Hart ofreció una disculpa “clara y sincera” por asegurar que México no tiene cultura del pan.

Richard Hart, panadero y socio de Green Rhino (@richardhartbaker / Instagram )

Richard Hart reconoce equivocación y asegura aprenderá de su error tras llamar “horrendo” al bolillo

Tras ser blanco de críticas por asegurar que el bolillo mexicano era un pan “horrible”, Richard Hart ofreció perdón a los mexicanos por sus desafortunados comentarios.

Según el chef, ha escuchado y leído los comentarios de los mexicanos, por lo que reconoció que "se equivocó y lo lamentaba profundamente“.

Richard Hart aseguró estar enamorado de los habitantes de la CDMX desde que se mudó a México, por lo que dijo su comentario sobre el bolillo no reflejó dicho respeto, además de que no actuó como un invitado de nuestro país.

El británico manifestó que con su disculpa busca asumir y aprender de su responsabilidad, toda vez que esta no borrará su comentario sobre el pan en México.

En lugar de ello, señaló, buscará “escuchar más y hablar menos”, refrendado así su compromiso de brindar el respeto que merece la cultura mexicana con sus acciones.

El chef Richard Hart dijo en su mensaje que se trata de una lamentable experiencia, la cual deberá corregir ahora con su “mejor esfuerzo” cada día.