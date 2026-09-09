El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, no solo acaparó la atención por su innovador diseño durante el Apple Event 2026, sino también por las reacciones que provocó en redes sociales.

Con una pantalla flexible de 7.6 pulgadas, formato similar a una tableta y un precio inicial de 47 mil 999 pesos en México, el dispositivo rápidamente se convirtió en tendencia.

Mientras algunos usuarios celebraron la entrada de Apple al segmento de los smartphones plegables, otros recurrieron a los memes para bromear sobre su costo y peculiar apariencia.

Memes iPhone Duo (Captura de pantalla)

iPhone Duo desata memes por su precio y diseño plegable

El nuevo dispositivo tiene una pantalla exterior de 5.4 pulgadas cuando permanece cerrado y alcanza 7.6 pulgadas al desplegarse completamente.

Apple explicó que el teléfono fue diseñado para ofrecer una experiencia más cercana a la de un iPad, especialmente cuando permanece abierto.

Su formato también llamó la atención porque, cerrado, tiene dimensiones similares a un pasaporte, característica que rápidamente se convirtió en material para comentarios humorísticos.

Memes iPhone Duo (Captura de pantalla)

El precio del iPhone Duo fue otro de los aspectos que concentró las reacciones digitales, debido al desembolso necesario para adquirir el nuevo dispositivo.

En redes sociales, usuarios aprovecharon la presentación para publicar memes y burlas, principalmente relacionados con el costo del teléfono y la necesidad de revisar varias veces las cuentas bancarias.

El diseño también generó comparaciones con otros smartphones plegables disponibles actualmente, aunque Apple defendió las características desarrolladas para su primer dispositivo de este tipo.

Con el lanzamiento, la compañía entra finalmente al mercado de teléfonos plegables y suma una nueva categoría a su familia de productos, mientras las reacciones continúan en redes sociales.

Memes iPhone Duo (Captura de pantalla)

Memes iPhone Duo (Captura de pantalla)

Memes iPhone Duo (Captura de pantalla)

Memes iPhone Duo

Memes iPhone Duo (Captura de pantalla)