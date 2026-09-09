En redes sociales videos ya muestran cómo es el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple.

El nuevo iPhone Duo ha generado expectativas por su diseño y características, ya que el dispositivo marca la entrada de Apple en el mercado de los smartphones flexibles.

Videos del iPhone Duo, primer teléfono plegable de Apple

Tras el Apple Event 2026, ya han comenzado a filtrase videos del iPhone Duo.

Los clips dejan ver el increíble diseño del nuevo teléfono plegable, cuya pantalla interior de 7.6 pulgadas es la más grande en la historia del iPhone.

Además de otra pantalla exterior de 5.4 pulgadas que lo hacen un atractivo para usar apps o reproducir contenido en cualquiera de sus formas, tanto vertical como horizontal.

Con un peso de apenas 254 gramos, el iPhone Duo destaca por su pantalla interior y exterior de Super Retina XDR OLED.

Ambas pantallas del iPhone Duo cuentan con Dinamyc Island y tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz.

El menú del iPhone Duo en forma lateral en la pantalla exterior es otro de los aspectos que se destaca del dispositivo.

De esa forma, los usuarios podrán navegar con facilidad entre las aplicaciones.

Apple también ha llamado la atención con el iPhone Duo, ya que en él teléfono plegable no se nota la visagra que divide las pantallas, ni la cámara de selfie.

Las orillas del iPhone Duo son de titanio con botones y conectores externos entre los que destacan su:

Bocina estéreo y micrófono integrados

Control de volumen

Botone lateral

Control de la cámara para exposición, profundidad, zoom, cámaras, estilos y tonos

Entrada USB-C

Respecto a sus cámaras, el iPhone Duo presenta un sistema de dos cámara de 48 MP para imágenes de gran calidad.

De acuerdo con los videos que circulan en redes, el iPhone Duo también permite realizar múltiples tareas, ya que su pantalla se divide para que los usuarios utilicen apps al mismo tiempo.

¿Cuándo estará disponible el iPhone Duo en México?

El iPhone Duo en México se encontrará disponible para todo el público a partir del próximo 23 de octubre 2026.

Apple pondrá una preventa del dispositivo una semana antes, el 16 de octubre a las 6 a.m. para todos los usuarios que quieran adquirirlo de forma anticipada. Su costo será a partir de los 47 mil 999 pesos.