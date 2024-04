“La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde.” MIGUEL DE CERVANTES

“Cada cual lleve su propia carga.” SAN PABLO

La lectura fue errónea. Todo el mundo pensó que Zaldívar dejaba la SCJN por simple afán político. Se habló de que, ya desde el tribunal máximo, su corazón latía guinda, de que era un convencido de la Cuarta Transformación y que su genuino propósito —y por ello su no actuar autónomo e independiente como cabeza de la Corte— era apoyar a Claudia.

Pues nada de eso. Arturo Zaldívar buscaba protección; un parapeto —y no cualquiera— ante lo que se le venía encima. Y con este, frente a cualquier acusación, sabía podría endilgar a Claudia su defensa, argumentando que los “ataques” se debían a que formaba parte del equipo de la candidata presidencial oficialista.

Hoy ya podemos decir las cosas como son: Arturo Zaldívar buscó, de manera más que ilegal, agradar a López Obrador y, lo más importante, buscó —y busca aún— tener impunidad y defensa para él mismo.

De cara a la investigación —esa sí con todas las de la ley— iniciada sobre él y una parte de su equipo, Zaldívar grita: “¡revancha contra la 4t!” Sugiere que la ministra presidenta Norma Piña tiene intencionalidad política y “hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial”. Mas —NÓTESE— en ningún momento dice que la acusación es falsa o, bien, que se defenderá jurídicamente, como uno esperaría viniendo de un exministro de la Suprema Corte… La misma actitud ha adoptado Sheinbaum y su equipo, pero ya llegaré a eso…

El personaje en cuestión da a entender, además, que no puede iniciarse una investigación a partir de una denuncia anónima; que eso es irregular. El señor MIENTE por partida doble. Durante SU presidencia en la SCJN fueron admitidas 283 denuncias anónimas. Adicionalmente, esa denuncia que lo señala vino de inmediato acompañada de pruebas que proporcionó la periodista Yohali Reséndiz. Entre otras, que Zaldívar tenía una cuenta en Banorte donde recibía sobornos.

Lo que es más, se han sumado varios otros denunciantes. Dos de ellos son conocidos, rompiendo así la teoría del anonimato. Se trata del abogado y consultor independiente Miguel Alfonso Meza y de la magistrada Elba Sánchez Pozos. Ellos no son anónimos, pero a ellos convenientemente Zaldívar ni siquiera los menciona…

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el mismo López Obrador aceptó hace tiempo, en una de sus mañaneras, que él intervino en las decisiones de Zaldívar.

La investigación iniciada por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal sobre el exministro Arturo Zaldívar por presionar y extorsionar a jueces para servir a sus intereses y los de la 4t debería ser aplaudida por Andrés Manuel —¡pero también por Claudia Sheinbaum!—, pues en la SCJN sí están tratando de barrer la corrupción de arriba hacia abajo como Morena y Ejecutivo federal tanto han exigido.

Zaldívar no está en la boleta electoral, pero sí será un peso negativo —más bien muerto— en las aspiraciones de Claudia Sheinbaum. Él y ella, negando las razones que sustentan la investigación en comento, restan legitimidad y fortaleza a su causa electoral. Y ni para él ni para ella son los primeros “raspones” que se auto infligen. Sheinbaum, hace menos de una semana, teniendo que reconocer que MINTIÓ sobre los dineros de sus parientes en paraísos fiscales. Zaldívar pretendiendo obtener como apoyo de la SCJN (esto es, de nuestros impuestos) cuatro asistentes, chofer, computadoras, muebles, etcétera —sin olvidar su dorada jubilación de más de 190,000 pesos mensuales— tras haber ABANDONADO su encargo…

A Sheinbaum le resulta muy oneroso tener al abogado cerca. Es fatal (un costo de la política diría mi abuelo) cargar con impresentables. Xóchitl carga con varios; Claudia también.

Más allá de su pataleo, Zaldívar sí gozará del debido proceso (mismo que el oficialismo le niega a los demás) y del apoyo —nuevamente pagado con nuestros impuestos vía Morena— de una sólida defensa.

El colaborador de Claudia ha pasado a ser responsabilidad de la candidata.

Giros de la Perinola

1.- Zaldívar rechaza haber presionado a jueces, dice que: “ni me rajo ni me doblo ni me quiebran ni me asustan”. Ajá. Solo bloquea la posibilidad de hacerle comentarios a su mensaje en X...

2.- Zaldívar dijo: “los bots no construyen democracia”. Noticia: él tampoco.

3.- Ciro Gómez Leyva ¿seguirá recibiendo a Zaldívar en su programa después de esto?

4.- Por un escándalo menor, sin dinero de por medio, el hijo de Xóchitl Gálvez renunció a la campaña. Zaldívar sigue en la de Claudia a pesar de que tendrá que atender requerimientos y proceso.

5.- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea recibe una pensión mensual de $192,548 pesos; la cantidad más elevada de los últimos 10 ministros retirados.

6.- Pregunta que no solo hace Xóchitl: ¿Dónde quedaron las cuatro casas de Sheinbaum que declaró en 2018 y ahora dice que no tiene?

7.- Una más para el compendio de hipocresías del oficialismo: las denuncias e investigación contra Lorenzo Córdova no son persecución política; las que son en contra de Arturo Zaldívar, sí.